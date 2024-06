iOS 18 est enfin officiel, voici nos cinq nouveautés préférées bientôt dans votre iPhone

À l’occasion de la conférence d’Apple dédiée aux développeurs, Apple a présenté la nouvelle version d’iOS 18. Une version qui profite d’améliorations ergonomiques, aussi bien dans l’interface générale que dans les applications système les plus utilisées. Voici celles que nous avons préférées et un résumé des autres.

C’est l’un des rendez-vous incontournables pour tous les fans d’Apple : la WWDC, conférence annuelle de la firme dédiée aux développeurs. Plusieurs centaines de créateurs d’applications sont présents sur place, dont un envoyé spécial de la rédaction de Phonandroid. Comme chaque année, la conférence s’est ouverte sur une keynote que nous avons suivi avec attention. Le programme était très chargé, avec comme invité de marque « Apple Intelligence », l’IA maison de la firme de Cupertino. Nous vous conseillons la lecture de notre article.

Lire aussi – Le Vision Pro d’Apple va enfin arriver en France et on sait à quelle date il sera commercialisé. C’est pour bientôt !

Comme chaque année, l’un des gros morceaux de la keynote d’ouverture fut iOS. Apple a présenté la version 18 du système d’exploitation des iPhone. Une version qui est d’ores et déjà disponible en beta pour les développeurs et qui profitera d’une beta publique en juillet, avant un déploiement global cet automne, certainement en parallèle du lancement commercial des iPhone 16. iOS 18 est une version améliorée d’iOS 17. Comprenez que les fondamentaux restent. Mais que certaines nouveautés viennent améliorer le quotidien.

Ces nouvelles fonctions sont nombreuses. Et seulement une quinzaine ont été présentées par Apple durant la keynote. Certaines sont importantes, mais étaient attendues depuis longtemps. C’est le cas par exemple du support du format RCS pour les messages. Format d’ores et déjà supporté par Android. Il était donc temps qu’Apple l’intègre aussi. Mais d’autres nouveautés vont vraiment avoir un impact sur le quotidien des propriétaires d’iPhone. Voici nos cinq préférées.

1 – application Photos

L’application Photos profite d’un nouveau design avec un seul écran d’accueil. Sur la partie supérieure, vous avez votre photothèque, rapidement consultable. Sur la partie inférieure, vous avez des filtres dynamiques et personnalisables, ainsi que vos albums. L’idée est de pouvoir retrouver des photos plus rapidement et de les trier plus intelligemment… sans que vous ayez à perdre du temps à le faire.

2 – application Messages

En 2023, Apple avait présenté de nombreuses nouveautés pour l’application Messages. Notamment l’intégration de nouvelles informations pour les conversations. Cette année, Apple continue d’améliorer Messages avec plusieurs nouveautés. Les effets textuels pour donner vie aux messages. Une variété presque illimitée pour les réactions en emojis. Vous pouvez mettre en gras et en italique du texte, le souligner ou le barrer, comme dans un traitement de texte. Et vous pouvez programmer l’envoi d’un message. En outre, Apple annonce l’arrivée de la messagerie par satellite, pour les iPhone 14 et suivants.

3 – Centre de Contrôle

Le centre de contrôle évolue avec iOS 18. Vous aviez déjà la possibilité d’ajouter ou d’enlever des boutons virtuels du centre en fonction de vos besoins et de vos appareils connectés. Désormais, vous pouvez les catégoriser, les changer de place et même les agrandir. Apple a également créé une API pour que les développeurs créent leurs propres boutons virtuels pour qu’ils apparaissent dans le centre de contrôle.

4 – Les nouveaux filtres dans Mail

Gmail de Google est un gestionnaire de mail assez puissant. Et l’une des fonctions les plus pratiques est la catégorisation automatique des messages entrants. Promotion. Réseaux sociaux. Commerce électronique. Apple reprend cette bonne idée (notamment les catégories) et l’intègre dans l’application Mail native d’iOS 18 qui va classer automatiquement les mails. Vous pouvez également créer des filtres par expéditeur qui vont résumer l’ensemble des échanges.

5 – les applications cachées et verrouillées

Dernière nouveauté qui nous semble importante : les applications verrouillées et cachées. Cette fonction n’est pas nouvelle dans l’écosystème Android, puisque certaines interfaces la proposent depuis plusieurs années. Elle arrive maintenant sur iOS. Et le but est le même : cacher et/ou bloquer une application pour un utilisateur occasionnel de votre téléphone. FaceID / TouchID et Passcode peuvent être utilisés pour la faire apparaitre et la déverrouiller. C’est pratique notamment pour les applications professionnelles ou bancaires, par exemple.

Ce n’est évidemment pas tout. iOS 18 fourmille d’autres nouveautés. Nous n’avons pas cité l’arrivée d’un mode jeu similaire à celui de macOS (et d’Android), les transferts d’argent sans contact entre deux iPhone, les cartes en 3D pour les randonneurs dans Plans, la personnalisation de l’écran d’accueil (avec le repositionnement et le redimensionnement des icônes, comme sur Android) ou encore l’état d’esprit dans Journal. Nous n’avons pas cité non plus l’intégration d’Apple Intelligence dans iOS 18, car cela fait partie d’un article dédié. iOS 18 arrive cet automne et sera compatible avec tous les iPhone à partir de l’iPhone Xs.