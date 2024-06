macOS Sequoia fusionne votre mac et votre iPhone grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Avec macOS Sequoia, le nouveau système d'exploitation de bureau d'Apple, la marque à la pomme intègre de nombreuses nouveautés. Parmi elles, on retiendra la recopie de l'iPhone, une fonctionnalité qui permet d'utiliser à 100 % son smartphone depuis son Mac.

Comme vous le savez probablement, Apple a donné rendez-vous à la presse et aux fans du monde entier ce lundi 10 juin 2024 pour une nouvelle conférence WWDC. A cette occasion, la marque à la pomme a présenté ses futurs produits, à commencer par iOS 18, la prochaine version de son célèbre OS pour les mobiles.

Le constructeur a également confirmé l'arrivée de l'Apple Vision Pro, son casque de réalité mixte, dans plusieurs pays dont la France ! Il ne faudra d'ailleurs pas attendre très longtemps puisque le Vision Pro débarquera dans nos contrées dès le 12 juillet prochain, au prix toujours prohibitif de 3 999 €…

Dans le reste des annonces, on retiendra également la présentation détaillée de macOS Sequoia, la nouvelle version du système d'exploitation de bureau d'Apple. N'attendez pas de grosses révolutions avec cette nouvelle mouture. Non, la firme de Cupertino s'est contenté d'améliorer l'expérience utilisateur avec quelques nouveautés bienvenues comme une application inédite pour la gestion des mots de passe ou le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur Safari.

macOS Sequioa va fusionner votre Mac et votre iPhone

Ce que l'on retiendra surtout, c'est la volonté d'Apple de renforcer son modèle Continuité avec macOS Sequioa. Pour les néophytes, Continuité décrit l'ensemble des fonctionnalités déployées par le constructeur pour assurer une interconnectivité entre ses différents produits : déverrouiller son Mac avec son Apple Watch, utiliser son iPhone comme webcam sur son Mac, vous avez compris le principe.

Avec macOS Sequoia, la firme de Cupertino veut donc pousser le principe encore plus loin. En effet, grâce à la fonction Recopie de l'iPhone, Apple pousse la fusion du Mac et de l'iPhone à son maximum. En quelques mots, les utilisateurs pourront enfin contrôler intégralement leur iPhone depuis leur Mac grâce à cette fonctionnalité.

“L”utilisateur voit son fond d'écran et ses icônes tels qu'ils apparaissent sur son iPhone, et il peut parcourir les pages de son écran d'accueil d'un simple balayage, ou lancer et explorer n'importe laquelle de ses apps préférées”, écrit le constructeur.

Il sera même possible d'utiliser le clavier, le trackpad et la souris de votre Mac pour contrôler votre iPhone. Autre bonne nouvelle, le glisser-déposer sera également de la partie ! Pratique pour transférer rapidement des fichiers entre les deux appareils. On pourra aussi consulter les notifications reçues sur son iPhone avant d'y répondre directement depuis son Mac.