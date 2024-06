Avec Apple Intelligence, la société veut utiliser l’IA pour vous inciter à lâcher votre iPhone

Apple a présenté une nouvelle fonctionnalité d'IA lors de la WWDC 2024, appelée Apple Intelligence. Cette technologie, intégrée à iOS 18, pourrait inciter les utilisateurs à utiliser moins leur iPhone. Prévue pour être déployée plus tard cette année, elle promet de transformer l'utilisation de nos smartphones.

Depuis plusieurs années, Apple continue de présenter ses améliorations et nouvelles technologies lors d'événements comme le dernier WWDC 2024. La société vient ainsi de dévoiler iOS 18, une mise à jour qui apporte des améliorations ergonomiques et de nouvelles fonctionnalités attendues depuis longtemps. Parmi celles-ci, on retrouve le support du format RCS pour les messages et des améliorations dans l'interface générale et les applications système.

Apple Intelligence, la nouvelle IA maison, était l'un des points forts de cette présentation. Elle utilise des outils avancés pour optimiser l'utilisation du téléphone. Tim Cook, le PDG de la société, a récemment expliqué que cette technologie est conçue pour être invisible mais profondément intégrée. Par exemple, des fonctionnalités comme la détection de chute et la surveillance de la fibrillation auriculaire sur l'Apple Watch sont déjà propulsées par l'intelligence artificielle. Cette nouveauté vise à améliorer ces capacités en permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une assistance invisible mais efficace.

Apple mise sur la confidentialité et la sécurité avec son IA

L’une des priorités d'Apple avec cette nouvelle technologie est de maintenir la confidentialité des utilisateurs. Cook a souligné que le traitement des données se fait de manière sécurisée, soit sur l'appareil, soit via le cloud privé de la société. Cette approche, appelée “Private Cloud Compute”, minimise le risque de leur exposition. La société voudrait que cette IA soit perçue comme un outil bénéfique plutôt qu'une intrusion comme Elon Musk le suggère.

Par contre, tous les iPhones ne seront pas compatibles avec Apple Intelligence. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, par exemple, ne disposent pas de la puissance nécessaire pour supporter cette technologie. En revanche, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi que les futurs iPhone 16, pourront bénéficier pleinement de ces nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA grâce à leur 8 Go de DRAM.

Apple Intelligence devra représenter une avancée dans la manière dont nous utilisons nos appareils. En augmentant la productivité de ses iPhone, la société espère réduire le temps passé sur les écrans.