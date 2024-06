Elle découvre sur l’iPhone de son mari qu’il la trompe, il attaque Apple en justice

Un mari britannique poursuit Apple en justice pour l'une des raisons les plus absurdes que nous ayons jamais entendues. L'homme, connu seulement sous le nom de “Richard”, réclame des millions au géant de la technologie après que sa femme a découvert des années de messages à des prostituées, synchronisés sur ses appareils Apple, ce qui a conduit à leur divorce.

Selon les rapports, Richard avait discrètement embauché des prostituées dans le dos de sa femme au cours des dernières années de leur mariage. Pour brouiller les pistes, il supprimait les iMessages compromettants de son iPhone. Cependant, Richard n'a pas tenu compte de la fonctionnalité standard de synchronisation des messages d'Apple dans l'ensemble de son écosystème.

Alors que les messages étaient effacés de son iPhone, ils restaient visibles sur l'ordinateur iMac de la famille grâce à la synchronisation iCloud. Un jour, la femme de Richard a ouvert l'application iMessage sur l'iMac et a découvert un trésor de correspondance entre son mari et diverses prostituées, couvrant des années d'infidélité.

Surpris en flagrant délit, l’homme attaque Apple en justice

Naturellement, le mariage s'est rapidement détérioré à partir de là. La femme de Richard a demandé le divorce dans le mois qui a suivi, une procédure qui lui a coûté plus de 6 millions de dollars, selon le Times. Mais plutôt que d'assumer la responsabilité de ses propres actes, Richard essaie maintenant de rejeter la faute sur Apple et de récupérer cette perte financière massive par le biais d'un procès.

Son argument juridique ? Apple n'a pas suffisamment expliqué aux consommateurs que les messages supprimés resteraient visibles sur les appareils synchronisés sur le même compte iCloud. Si le message avait dit « Ces messages sont supprimés uniquement sur cet appareil », cela aurait été un indicateur « beaucoup plus clair », s'est plaint Richard aux journalistes.

Dans un communiqué de presse, les avocats de Richard, du cabinet londonien Rosenblatt, ont déclaré « qu'Apple n'avait pas été clair avec les utilisateurs sur ce qu'il advient des messages qu'ils envoient et reçoivent et, surtout, qu'ils suppriment ». Pourtant, les capacités de synchronisation d'iCloud entre les appareils Apple sont clairement documentées depuis plus d'une décennie. L'idée qu'une entreprise multimilliardaire puisse être tenue légalement responsable du comportement adultère d'un homme est assez surprenante, mais nous avons hâte de connaître l’issue de ce procès.