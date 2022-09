Apple refuse toujours le RCS : “Achetez un iPhone à votre mère”

Tim Cook a fait savoir que le RCS était loin d'être une priorité pour Apple. Il estime que les utilisateurs doivent remplacer leur smartphone Android par un iPhone pour améliorer leur expérience de messagerie native.

Apple vient d'officialiser sa série iPhone 14 et ne s'est pas montré tendre sur la tarification sur le marché européen avec une explosion des prix. En France, aucun modèle d'iPhone 14 n'est disponible à moins de 1000 euros. En marge du lancement des nouveaux produits, Tim Cook a participé à une table ronde à laquelle participaient également Kara Swisher, Jony Ive et Laurene Powell Jobs. Durant la discussion, le débat sur l'adoption du RCS par les iPhone a resurgi.

Comme à chaque fois que le sujet est évoqué, Tim Cook a préféré botter en touche. “Je ne vois pas nos utilisateurs nous demander d'y mettre beaucoup d'énergie à ce stade. J'aimerais plutôt vous convertir à un iPhone”, a répondu le patron de la firme américaine. Provocateur, Tim Cook répond même à la personne qui lui dit qu'elle ne peut pas envoyer de vidéos à sa mère par SMS, car celle-ci possède un smartphone Android, qu'elle devrait songer à “acheter un iPhone à [sa] mère” pour résoudre le problème.

Les iPhone ne supporteront pas le RCS

Une réponse pas vraiment diplomatique, et qui peut même être interprétée comme déplacée étant donné le prix d'un iPhone. Tout le monde ne peut pas investir 1000 euros, voire plus, dans un téléphone, surtout au cours de la période d'incertitude dans laquelle nous vivons. Au moins, la communication ne laisse pas de place au doute : il ne faut pas s'attendre à ce qu'Apple rende ses iPhone compatibles avec le RCS. Pour la marque à la pomme, la dégradation de l'expérience lors de la communication entre un smartphone Android et un iPhone est un bon moyen de convaincre certains consommateurs de passer à l'iPhone.

Il y a quelques semaines, Google lançait une campagne contre Apple au sujet du RCS. La société exhortait les utilisateurs à interpeller Apple sur les réseaux sociaux pour lui forcer la main à adopter le RCS, une opération qui n'a donc pas abouti. En plus de ne pas bénéficier de nombreuses fonctionnalités de messagerie enrichies, les communications par message entre téléphones et Android ne sont pas sécurisées à cause de ce refus d'Apple de prendre en charge le RCS.

