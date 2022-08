Google attaque encore Apple pour qu’iMessage adopte le RCS

Apple refuse toujours de rendre iMessage compatible avec le RCS pour améliorer les fonctions de messagerie entre smartphones Android et iPhone. Google lance une campagne pour lui forcer la main.

Depuis des années, Google tente de mettre la pression à Apple pour que son concurrent adopte enfin le protocole de messagerie RCS dans son application iMessage. Apple s'y est toujours refusé jusqu'ici, et la firme de Mountain View voit d'un très mauvais œil l'entêtement de son rival. La guerre est relancée avec une nouvelle campagne de communication pilotée par Google en faveur du passage d'iMessage au RCS.

Sur le site officiel d'Android, Google a créé une toute nouvelle page au titre équivoque : “Il est temps qu'Apple répare l'expérience de messagerie”. Un bouton permet même d'interpeler Apple directement sur Twitter avec le hashtag #GetTheMessage et un tweet pré-écrit en anglais : “@Apple, arrête de briser mon expérience de messagerie”.

Apple n'en fait qu'à sa tête, iMessage n'a toujours pas le RCS

Google tente un coup en impliquant les utilisateurs dans sa campagne. On ne sait pas si le groupe américain pense sérieusement pouvoir faire flancher Apple de cette manière, mais il s'agit en tout cas d'un bon moyen de saper la réputation de la marque à la pomme en l'accusant de ne pas prendre au sérieux la sécurité et la qualité de l'expérience des utilisateurs, aussi bien sur Android que sur iOS.

Le symbole de cette discorde est la couleur des bulles dans iMessage, bleues lorsque le contact utilise un iPhone, et vertes pour un smartphone Android. Mais le problème n'est pas là. Les conversations entre utilisateurs d'iOS et Android souffrent de nombreux problèmes sans passer par des applications de messagerie tierces : vidéos floues, discussions de groupe interrompues, accusés de lecture et indicateurs de frappe manquants, impossibilité de recevoir et d'envoyer des messages via WiFi uniquement, incompatibilité avec le chiffrement de bout-en-bout…

“Apple transforme les messages entre les iPhone et les téléphones Android en SMS et MMS, des technologies obsolètes des années 90 et 00”, regrette Google. L'adoption du RCS par Apple permettrait “d'améliorer l'expérience de messagerie pour tout le monde”, argue Google. Pour Apple, cette situation est plutôt à son avantage, car elle peut convaincre des consommateurs à passer d'Android à l'iPhone pour basculer du vert au bleu.

Source : Android