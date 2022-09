L’iPhone 14 signe la mort de la carte SIM, une page se tourne

Apple a dévoilé hier ses nouveaux smartphones haut de gamme, les iPhone 14. Si la plupart des améliorations proposées représentent une évolution mineure par rapport aux iPhone 13, une caractéristique de cette nouvelle génération d’appareils pourrait transformer le paysage de la téléphonie mobile.

Malgré les dires d’Apple, les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne constituent toujours pas une révolution dans le domaine de la téléphonie. La rumeur court même que le passage à la puce A16 Bionic apporterait un gain de performance assez négligeable par rapport à l’ancienne génération. Si iOS 16 apporte son lot de nouveautés, de manière générale, Apple s’est contenté de peaufiner une ligne de produits qui semble destinée à évoluer par petites touches.

Les personnes ayant regardé la keynote d’Apple auront pourtant noté un changement de taille: la carte SIM va disparaître ! Aux États-Unis tout d’abord, mais il ne fait aucun doute que cette révolution atteindra rapidement les rives européennes puis mondiales. Les utilisateurs d’iPhone 14 vont effectivement abandonner la carte SIM, et cette tendance, après une classique phase de rejet de la part du public et des autres constructeurs, va probablement se propager à tous les acteurs de la téléphonie mobile.

Une nouvelle fois Apple casse les codes pour créer la tendance

Abandon de la carte SIM, de la prise casque, ou encore utilisation du port Lightning. Apple est bien connu pour abandonner les standards technologiques pour imposer les siens. Au premier abord, les autres marques raillent les décisions unilatérales et dérangeantes de la firme de Cupertino, comme en témoigne cette vidéo de Samsung se moquant du dernier iPhone 14. Dans les faits pourtant, ils suivent tôt ou tard la tendance dictée par Apple.

Apple a donc décidé que la bête carte SIM a fait son temps. Il ne fait aucun doute que la concurrence va également abandonner l’antique puce. La carte eSIM présente des avantages indéniables pour les opérateurs téléphoniques, les fabricants de smartphones (gain de place), mais aussi pour les clients, qui n’ont plus besoin de passer par leur opérateur pour changer de puce.

Cette facilité d’utilisation reste pour l’instant toute théorique, l’expérience étant loin d’être uniforme et se révélant très différente d’un système d’exploitation à l’autre, voire d’un appareil à l’autre. Pour le consommateur lambda cependant, le passage généralisé signifie qu’il sera plus facile et rapide de changer d’opérateur.

Source: Android Police