Apple pourrait racheter Disney, la PS6 fait déjà parler d’elle, c’est le récap’ de la semaine

Bob Iger pourrait-il vendre Disney à Apple, l’arrivée de la PS6 serait prévue pour 2027, les abonnements à la fibre rendus plus faciles par les opérateurs mobiles, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les rumeurs vont bon train sur le rachat possible de Disney par Apple, Twitter fait face à une nouvelle faille dans sa protection automatique des copyrights et Z-Library ferme définitivement ses portes après l’arrestation de ses deux dirigeants. Sony réfléchirait déjà à sa prochaine console next-gen, dont la sortie pourrait avoir lieu en 2027 et les opérateurs mobiles français rendent la souscription aux abonnements haut débit beaucoup plus accessible.

Z-Library : « la plus grande bibliothèque du monde » ferme ses portes

C’est en octobre dernier que les deux pirates Anton Napolsky et Valeriia Emarkova ont été arrêtés pour « violation criminelle du droit d'auteur, de fraude électronique et de blanchiment d'argent ». Les deux ressortissants russes étaient en effet à la tête du site de piratage de livres électroniques Z-Library. Le site, décrit comme « la plus grande bibliothèque du monde » a donc été fermé par le ministère américain de la Justice.

Twitter : le système des copyrights en berne

Depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, le réseau social n’a jamais été aussi tourmenté. Cette semaine, les utilisateurs ont constaté que le système automatique de protection des droits d’auteur était victime d’une faille. En effet, de nombreux films ont pu être publiés et partagés illégalement sur la plateforme pendant plus de 24 heures. Pour se faire, certains utilisateurs ont mis bout à bout des vidéos de deux minutes pour constituer un long-métrage intégral. Les tweets ont depuis été supprimés mais ont suffi à pointer du doigt une nouvelle faiblesse de Twitter.

Apple envisagerait de racheter Disney…

Alors que Bob Iger est de retour à la tête de Disney, la rumeur d’un rachat par Apple ne cesse de s'amplifier. En effet, si l’on en croit les employés de Disney, le dirigeant de la maison Mickey pourrait avoir pour projet de revendre la compagnie. Ce rachat serait une excellente nouvelle pour Apple, mais reste à savoir si les organismes de régulation américains et européens autoriseraient une telle transaction.

Sony lève le voile sur la date de lancement de la PS6

Sony semble déjà se projeter et réfléchir au matériel next-gen qui remplacera la PS5. En effet, si l’on en croit un document rendu récemment public, le géant américain pourrait sortir une PS6 aux alentours de 2027. Les détails autour de cette mystérieuse console ont bien entendu été protégés mais plusieurs analystes confirment qu’une PS6 pourrait être lancée sept ans après l’arrivée de la Playstation 5.

Les opérateurs mobiles simplifient l’accès aux abonnements fibre

Il n’est pas toujours évident de souscrire à un abonnement fibre optique en France, car le numéro de référence de la prise terminale est parfois pénible à trouver. Afin de faciliter la tâche pour les utilisateurs, l’Arcep et les opérateurs mobiles ont décidé de désormais inscrire ce numéro de référence directement sur l’espace client des abonnés, afin qu’ils puissent aisément repérer le point de livraison nécessaire aux techniciens en charge de l’installation. Cette mesure sera effective à compter du 1er juillet 2023.

Nos tests de la semaine

Razer Basilisk V3 Pro : une souris haut de gamme pour droitier

Razer propose ici une souris particulièrement agréable à utiliser. Avec son design très réussi, ses boutons efficaces, sa molette haut de gamme et son excellente autonomie, la Basilisk V3 Pro est désormais l’une des meilleures souris du marché. Cela étant dit, elle n’est pas adaptée à tous les budgets et ne satisfera que les droitiers. À noter que le Mouse Dock Pro est très pratique mais qu’il est vendu un peu cher.

Honor Magic Vs : que dit la fiche technique du futur smartphone pliant ?

Comme l’a confirmé Honor France, le Magic Vs, qui sera le deuxième smartphone pliant de la marque chinoise, sera disponible en France. Sans date ou prix précis, nous savons que le lancement commercial aura lieu en 2023 et qu’il pourrait être vendu pour environ 1500 euros. Côté fiche technique, le Magic Vs sera propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1, équipé d’une batterie 5000 MaH et de deux écrans OLED. Notre prise en main nous a permis de constater que le smartphone pliant était particulièrement agréable à utiliser et nous pensons que le Magic Vs sera un concurrent sérieux pour le Galaxy Z Fold 4.

Xiaomi Poco F4 : un smartphone correct qui peine à sortir son épingle du jeu

Le Poco F4 ne fait pas d’étincelles mais reste un smartphone milieu de gamme au bon rapport qualité/prix. La chauffe est maîtrisée, les performances sont bonnes et l’autonomie n’a rien à envier à des smartphones plus chers. On apprécie également l’écran, très agréable à utiliser. Cela étant dit, le son des haut-parleurs est largement perfectible et l’appareil photo ne vous permettra de prendre que des clichés potables en journée.

Samsung Galaxy A23 5G : la 5G à petit prix

Si vous avez un petit budget et que vous rêvez de 5G, le Galaxy A23 5G pourrait vous séduire. Avec son autonomie correcte et son écran lumineux, ce smartphone est notamment intéressant si vous êtes habitué à l’écosystème de Samsung. Cela étant dit, il est important de noter qu’à ce prix là, vous n’aurez pas le plus puissant ou le plus rapide des smartphones. Le Galaxy A23 a peu de mémoire vive, les photos sont très moyennes et le chargeur n’est pas livré dans la boîte.

