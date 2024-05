Les Galaxy S25 pourraient être propulsés par le Cortex-X5, la saison 4 de The Boys sortira le 13 juin, c’est le récap’ de la semaine

Samsung pourrait intégrer le Cortex-X5 à ses futurs smartphones, Amazon Prime Video lève le voile sur la date de sortie de la prochaine saison de The Boys, les meilleures méthodes pour charger votre iPhone selon iPhone, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur les recommandations de chargement d’Apple pour vos iPhone et on vous dit tout ce que l’on sait de la sortie de la saison 4 de The Boys. Alors que Samsung pourrait intégrer le Cortex-X5 dans les processeurs de ses Galaxy S25, Google Play s’attire les foudres de Sega et la Federal Trade Commission (FTC) américaine condamne Razer à payer une grosse amende pour avoir menti sur les caractéristiques du casque Zephyr.

Le processeur des Galaxy S25 devrait être ultra performant

Alors que Qualcomm travaille sur le développement du Snapdragon 8 Gen 4, ARM se concentre sur le Cortex-X5, un cœur de CPU ultra performant connu sous le nom de code BlackHawk, qui pourrait dépasser la concurrence. Une nouvelle fuite révèle que Samsung pourrait intégrer ce nouveau cœur dans l’Exynos 2500 qui équipera ses futurs Galaxy S25. Si cette rumeur dit vrai, les futurs smartphones de Samsung pourraient être encore plus puissants que tous les appareils propulsés par le Snapdragon 8 Gen 4.

Protégez vos iPhone en utilisant les bonnes méthodes de chargement

La page de support technique d’Apple a été mise à jour par l’entreprise, qui souhaite insister sur les méthodes de chargement approuvées pour ses iPhone. Sur le site, on peut donc lire qu’il est déconseillé de charger ses appareils près de soi ou enfouis sous des couvertures, car cela peut entrainer une surchauffe. Côté accessoires, Apple vous recommande d'utiliser le câble fourni et d’éviter surtout les chargeurs endommagés. Quant au sans fil, mieux vaut utiliser les chargeurs Qi-certifiés et Magsafe et bannir l’utilisation d’accessoires non approuvés et privés de la marque CE.

Google Play tente de rendre hommage à Sonic mais se plante complètement

Google Play souhaitait rendre hommage au célèbre personnage de jeux vidéo sur son compte, mais c’est un fiasco total. En effet, les publications sont remplies d’erreurs et la communauté ne se gêne pas pour le faire remarquer. Les fans ne sont pas les seuls à se moquer de la plateforme. En effet, le compte officiel Sonic the Hedgehog a lui-même réagi face à tant d’inexactitude.

Zephyr : Razer n’aurait pas dû mentir

En 2021, quelques mois après la pandémie mondiale de COVID-19, Razer profite du CES de Las Vegas pour présenter le Zephyr, un masque de protection RGB doté de filtres N95. Malheureusement pour le fabricant de périphériques PC, de nombreux essais ont révélé que ces filtres n’étaient pas efficaces, et pour cause, Razer n’a jamais fait tester son produit par des institutions spécifiques. Razer se voit donc contraint par la Federal Trade Commission (FTC) américaine de rembourser les acheteurs du masque Zephyr et de verser une amende d’environ 1 million d’euros.

La saison 4 de The Boys sortira le 13 juin

Bonne nouvelle pour les fans de The Boys, Amazon Prime Video vient de révéler la date de sortie de la prochaine saison. La firme a en effet annoncé sur X(Twitter) que la saison 4 serait diffusée à partir du 13 juin prochain. Si aucun trailer n’a encore été partagé, l’image de promotion montre Homelander souriant fièrement devant un mur de policiers. La saison 3 s’étant terminée par la victoire du grand antagoniste de la série, on peut s’attendre à ce que ce dernier soit encore plus puissant dans la prochaine saison.

Nos tests de la semaine

Xiaomi Pad 6S Pro : le meilleur rapport qualité/prix

Si vous cherchez une grande tablette Android vendue à un prix raisonnable, la Pad 6S Pro est faite pour vous. L’appareil de Xiaomi combine bonne ergonomie, écran bien calibré, son de qualité et bonne autonomie. C’est une tablette puissante, qui pourra notamment faire tourner tous vos gros jeux. Mini-bémol, la surcouche HyperOS qui n’est pas la meilleure. On aurait apprécié découvrir un clavier et une cover dans la boîte.

Samsung Galaxy A35 5G : petit prix mais puissance limitée

Samsung propose ici un smartphone puissant à moins de 300 euros. On adore ses finitions soignées, son logement MicroSD et la qualité des photos de jour. Bonne nouvelle, le Galaxy 135 5G bénéficie de 5 ans de mise à jour. Malheureusement, certains smartphones de milieu de gamme proposent un bien meilleur rapport prix/puissance et une meilleure autonomie. Attention, la qualité des photos de nuit est très moyenne.

Indika : un jeu vidéo à découvrir absolument

Si l’on met de côté le gameplay pas toujours passionnant et la direction artistique parfois inégale, Indika est un jeu vidéo à découvrir. Nous avons adoré les dialogues aussi bien écrits qu’interprétés, la durée de vie juste, les décors et l’ambiance à couper le souffle. Les joueurs se régaleront également du mystère qui tient en haleine durant tout le jeu.

