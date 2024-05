SpaceX : voici les nouvelles combinaisons spatiales pour les sorties extravéhiculaires de demain

SpaceX a levé le voile sur les combinaisons spatiales innovantes que portera son équipage d'astronautes privés lors de la prochaine mission Polaris Dawn, qui devrait entrer dans l'histoire avec la toute première sortie dans l'espace entièrement réalisée par des astronautes non professionnels.

Les nouvelles combinaisons de sortie extravéhiculaire (EVA) ont été dévoilées par SpaceX au cours du week-end, donnant un premier aperçu de la conception des combinaisons qui protégeront l'équipage de Polaris Dawn lorsqu'il s'aventurera hors de sa capsule Dragon dans le vide de l'espace plus tard cette année.

Bien qu'esthétiquement similaires aux combinaisons intravéhiculaires (IVA) existantes de SpaceX portées lors du lancement et de la rentrée dans l'atmosphère, les combinaisons EVA ont été entièrement améliorées avec de nouveaux matériaux, une meilleure protection thermique et une mobilité accrue afin de permettre des opérations sûres et confortables à l'extérieur du vaisseau spatial.

SpaceX dévoile une combinaison spatiale high-tech

La combinaison comprend également une nouvelle technologie d'affichage tête haute intégrée au casque pour fournir aux astronautes des données de télémétrie en temps réel sur la combinaison et le calendrier de la mission. Des mains courantes intérieures supplémentaires, des points d'appui et une échelle déployable ont été ajoutés à la capsule Dragon elle-même pour faciliter l'entrée et la sortie des scaphandres lors de cette sortie privée sans précédent.

Bien que des sorties dans l'espace aient été effectuées lors de précédentes missions d'équipage commercial vers la Station spatiale internationale, il s'agissait alors d'astronautes professionnels de la NASA déjà très bien entraînés aux opérations EVA. Avec Polaris Dawn, ce sera la première fois qu'une activité aussi complexe est entreprise uniquement par des explorateurs privés de l'espace.

Outre cette sortie historique, la mission Polaris Dawn emmènera l'équipage de quatre personnes plus haut dans l'espace qu'aucun être humain ne l'a fait depuis plus de 50 ans, dans le cadre d'une série d'objectifs de recherche. L'équipage prévoit d'étudier l'environnement radiatif et le fonctionnement des engins spatiaux à des altitudes extrêmes. Le décollage de la mission est prévu en juin depuis Cap Canaveral, en Floride. Si la mission est concluante, on imagine que ces nouvelles combinaisons spatiales pourraient être plus largement adoptées par d’autres entreprises aérospatiales. De son côté, on sait que la NASA travaille sur des combinaisons spatiales à champ électrique pour lutter contre les poussières lunaires.