BMW ne veut pas que vous achetiez de voiture, le Xiaomi 13 débarque le 1er décembre, c’est le récap’

BMW appelle à ne plus acheter de voitures neuves, on connaît la date de sortie officielle du Xiaomi 13, tous les opérateurs vont bientôt augmenter leurs prix… bienvenue dans le récap de la veille !

BMW a fait une déclaration étrange hier, incitant les automobilistes à ne pas acheter ses voitures… du moins, pas tout de suite. Pendant ce temps, Xiaomi emprunte le chemin inverse en annonçant la date de sortie officielle de son prochain flagship. En France, les utilisateurs auront bientôt la mauvaise surprise de voir leur facture télécom (encore) hausser leur prix.

Inutile d’acheter une voiture neuve selon BMW

La responsable du développement durable de BMW, Monika Dernai, appelle les conducteurs à changer moins souvent de voiture. En effet, selon cette dernière, il n’existe pas meilleur moyen d’économiser les ressources que de garder le plus longtemps possible son véhicule. Difficile d’argumenter contre cette logique, d’autant que BMW pourrait ainsi mener l’industrie à allonger la durée de vie des voitures, ce qui permettrait à tout le monde gagnerait au change.

La date de sortie du Xiaomi 13 est officielle

Et c’est pour le 1er décembre prochain. La nouvelle gamme premium du constructeur chinois sera dévoilé au monde entier aux côtés de la surcouche EMUI 14. Pour l’occasion, Xiaomi a opté pour un téléphone aux bordures les plus fines du monde, de seulement 1,61 mm d’épaisseur. Xiaomi annonce un ratio écran/corps de 93,3 %, un record.

Vos forfaits Internet et mobiles seront bientôt plus chers

Peu importe l’opérateur pour lequel vous avez opté, la sentence sera la même. En effet, le projet de loi finances 2023 prévoit une augmentation de 0,75 euro pour tous les forfaits Internet et mobile. Seuls la téléphonie fixe et les cartes SIM prépayées seront exemptes de hausse des prix. À noter que l’augmentation aura bien lieu par abonnement, et non par foyers. Cette hausse des prix a pour objectif de financer plusieurs projets territoriaux dans le numérique.

