Android facilite les transferts de données, le top 10 des smartphones les plus rapides d’avril, le récap

Google vient de dévoiler comment il compte rendre le transfert de données vers un nouvel appareil plus rapide, AnTuTu dévoile les smartphones les plus puissants du mois d’avril, les blocages sur les sites illégaux ne découragent pas les Français, le récap.

L’outil Data Transfer Tool de Google va s’améliorer pour faciliter le passage vers un nouvel appareil, en vous permettant de transférer les données à toute vitesse. De son côté, AnTuTu vient de révéler la liste des appareils Android les plus rapides du moment. Enfin, les Français semblent connaître de nombreuses méthodes pour contourner les différents blocages des sites illégaux. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 6 mai 2024.

Google va rendre les transferts de données plus simples

Google travaille à l'amélioration de son système de transfert de données entre un ancien et un nouveau smartphone Android. Le processus devrait être plus rapide, en utilisant à la fois le câble et les connexions Wi-Fi pour obtenir la vitesse de transfert la plus élevée. En outre, une nouvelle fonction de “restauration à tout moment” permettra de récupérer les données d'un ancien smartphone vers un nouveau à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réinitialisation d'usine sur l'appareil récepteur.

Voici les smartphones les plus rapides du moment

AnTuTu a publié son classement des smartphones Android les plus puissants pour avril 2024, avec le ROG Phone 8 Pro d'Asus en tête des flagships et le OnePlus Ace 3V comme leader du milieu de gamme. Les téléphones gaming avec le Snapdragon 8 Gen 3 dominent le haut de gamme, tandis que le Snapdragon 7+ Gen 3 impressionne sur le segment milieu de gamme, parfois dépassant les puces haut de gamme de l'année dernière.

Les blocages des sites illégaux n’arrêtent pas les Français

Un rapport de l'Arcom révèle que les Français contournent principalement le blocage des sites pirates en utilisant des VPN (49% des Français savent ce que c'est) et la modification des DNS (23% le comprennent). Parmi les 29% ayant utilisé un VPN durant l'année écoulée, 57% s'adonnent à des activités illicites en ligne, même s'ils ne l'admettent pas ouvertement. Ces chiffres soulèvent évidemment des questions sur l'efficacité réelle du blocage des sites de piratage.

