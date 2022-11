Prise en main Honor Magic Vs : que vaut le futur concurrent du Galaxy Z Fold 4 ?

Honor annonce l’arrivée prochaine du Magic Vs en France, un jour après l’officialisation du téléphone pliant en Chine. Si le prix et la date de sortie n’ont pas été révélés, la fiche technique ne manque pas d’intérêt. Mais le produit est-il bon ? Peut-il venir concurrencer le Galaxy Z Fold 4, dont le seul adversaire en France est la série Mate de Huawei ? Nous avons essayé le Magic Vs pour répondre à ses questions.

Hier, Honor a organisé une conférence pour présenter plusieurs nouveautés. Nous vous avons présenté en tout début de journée les Honor 80 et 80 Pro. Le Honor 80 remplace très logiquement le Honor 70 que nous avons testé en septembre 2022. Le Honor 80 Pro est un smartphone « milieu de gamme premium » avec une plate-forme technique nerveuse. Aucun de ces deux téléphones ne sortira dans l’Hexagone, information que nous avons obtenue auprès des équipes de Honor France.

Dans la même conférence, la marque a également levé le voile sur un nouveau smartphone pliant, le Magic Vs. Ce n’est pas une surprise, puisque son lancement avait annoncé il y a quelques jours. Le Magic Vs est le second smartphone pliant de Honor après le Magic V qui avait été annoncé en Chine en janvier 2022. Le Magic Vs en reprend de nombreux éléments techniques, mais surtout l’ergonomie calée sur celle du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Et, petite surprise, Honor France confirme l’arrivée du téléphone dans l’Hexagone.

Notre prise en main du Honor Magic Vs

Le Magic Vs arrivera en France en 2023 à un prix de 1500 euros environ

Le lancement commercial aura lieu dans le courant du premier semestre 2023. La date exacte n’est pas encore fixée. Et le prix du smartphone devrait avoisiner les 1500 euros. Voire un peu plus, sans pour autant atteindre le prix du Galaxy Z Fold 4. Mais Honor nous indique que le tarif n’est pas encore calé. Cela dépendra des enseignes qui référenceront le produit. En Chine, le Magic Vs est proposé à partir 7500 yuans. Soit 1100 euros.

À l’occasion d’un événement organisé à Paris, nous avons eu l’opportunité d’essayer le Magic Vs. Vous pouvez retrouver toutes nos impressions en deuxième partie de cet article, ainsi que dans notre vidéo ci-dessus (et disponible sur notre chaîne YouTube). Mais, avant de commencer, jetons un œil sur la fiche technique complète du produit, laquelle est très proche de celle du Magic V, avec quelques modifications.

Snapdragon 8+ Gen 1, deux écrans OLED, batterie 5000 mAh : le Magic Vs est très haut de gamme

Le Magic Vs reprend les deux écrans de son prédécesseur. À l’extérieur, nous avons une dalle OLED Full HD+ de 6,45 pouces. La résolution atteint 431 pixels par pouce. Et le taux de rafraichissement est de 120 Hz. À l’intérieur, le Magic Vs profite d’une dalle OLED Full HD+ de 7,9 pouces. La résolution atteint 381 pixels par pouce. Et le taux de rafraichissement est de 90 Hz. Jusque-là : aucun changement.

À l’intérieur, vous retrouvez un Snapdragon 8+ Gen 1 en remplacement du Snapdragon 8 Gen 1. L’avantage de la nouvelle version est une meilleure gestion de l’énergie et de la chauffe, tout en offrant un léger gain de puissance. Certains pourraient trouver dommage que le smartphone arrive en France avec un Snapdragon 8+ Gen 1 à une époque où les flagships « classiques » de la concurrence embarquent le Snapdragon 8 Gen 2, récemment annoncé par Qualcomm. Et ce même si cela ne change rien au quotidien.

Toujours à l’intérieur du smartphone, nous retrouvons deux batteries de 2500 mAh, pour une capacité totale de 5000 mAh. C’est une amélioration vis-à-vis du Magic V qui bénéficie d’une capacité de 4750 mAh. Le Magic Vs reprend la charge rapide 66 watts de son prédécesseur. Sur les tranches, vous retrouvez le lecteur d’empreinte digitale, ainsi que deux haut-parleurs stéréo, lesquels sont compatibles IMAX Enhanced et DTS.

Le Magic Vs est équipé de 5 capteurs photo

Pour la photo, Honor a placé cinq capteurs dans son Magic Vs. Cette configuration est assez classique, reprise quasiment à l’identique du Magic V. Elle est également très proche de celle du Galaxy Z Fold 4, mais un peu en retrait par rapport à celle des X Fold et X Fold+ de Vivo. Voici les spécifications techniques :

Principal : capteur 54 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase

Ultra grand-angle : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à mesure de contraste, mode macro, angle de vue 120°

Téléobjectif : capteur 8 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4, zoom optique 3x, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase

Selfie (x2) : capteur 16 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.45

Il existe trois configurations en Chine, avec 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage. Toutes ne débarqueront pas en France, nous assure Honor. De même pour les coloris. Il y en a quatre en Chine : orange, noir, bleu et doré. Mais cette dernière n’arrivera pas en France. Et la version orange pourrait aussi être écartée. En outre, une version Ultimate avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une coque en 3D a été dévoilée. Honor France ne se refuse pas de la lancer. Mais ce ne sera certainement pas une priorité.

Le Magic Vs est très agréable à prendre en main

Passons maintenant à la prise en main proprement dite. Le smartphone profite d’une ergonomie assez classique pour le segment des pliants type « livre ». Et nous constatons assez vite que ce Magic Vs s’apparente davantage à un X Fold de Vivo, qu’à un Galaxy Z Fold de Samsung ou un Find N d’Oppo. Pourquoi ? Parce que l’écran externe adopte un format de smartphone standard. Il est donc parfaitement utilisable pour tous les usages que vous pourriez avoir avec un téléphone non pliant. L’écran interne devient donc un accessoire de confort, plutôt qu’un passage obligé.

Le Magic Vs est un smartphone assez épais, comme tous les modèles de ce type. Mais il est assez léger une fois en main. Il pèse 261 grammes, soit un tout petit peu moins que le Fold 4 et bien moins que le X Fold (qui dépasse les 300 grammes). Cela est dû à l'utilisation de magnésium pour le châssis. Le positionnement des éléments techniques est très classique, mais efficace. Le coloris noir ici présent dispose d'une finition brillante qui retient les traces de doigt, tandis que la version bleue profite d'un revêtement mat et irisé moins salissante.

Parlons de la charnière qui a largement été retravaillée depuis le Magic V. Celle-ci est composée de quatre éléments seulement, selon Honor, et toutes les vis ont été supprimées. Cela veut dire qu’elle est plus simple. Elle s’ouvre et se ferme assez facilement, que ce soit à deux mains et même à une main. Mais il n’y a pas de jeu non plus : vous pouvez aisément trouver une position intermédiaire, avec les usages qui vont avec. Contrairement au Fold 4, il n’y a pas d’écart entre les deux parties du téléphone quand il est fermé.

Le Magic Vs de Honor a tout pour être un concurrent du Galaxy Z Fold 4

Les deux écrans sont bien lumineux et la définition est bien suffisante pour tous les usages. L’écran externe profite d’une image nette, avec de belles couleurs. L’écran interne également, même si nous pouvons constater à l’œil nu la baisse de résolution quand vous passez de l’écran externe à l’écran interne. Les deux écrans sont également assez fluides. Notez que le smartphone fonctionne sur Magic OS 7.0, nouvelle version de l’interface de Honor. Elle reste basée sur Android 12. Nous aurions préféré Android 13…

Le Magic Vs est un produit agréable à utiliser. Nous avons pris beaucoup de plaisir à l’essayer durant cette prise en main qui nous a beaucoup rappelé le Vivo X Fold. Nous avons maintenant hâte de le recevoir et de lui imposer nos procédures de tests pour mesurer ses qualités techniques (batterie, performance, écran et photo). Rendez-vous donc dans quelques mois pour notre test complet.