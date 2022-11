Les pirates à l’origine de la plus grande bibliothèque d’ebooks au monde ont été arrêtés

Les procureurs fédéraux ont inculpé deux ressortissants russes soupçonnés d'avoir exploité le site web de piratage de livres électroniques Z-Library. Le site a depuis été fermé par le ministère de la Justice.

Le mois dernier, les cerveaux présumés à l'origine de Z-Library, un site de piratage de livres électroniques qui prétend être « la plus grande bibliothèque du monde », ont été arrêtés. Selon un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice, les ressortissants russes Anton Napolsky et Valeriia Ermakova ont été accusés de « violation criminelle du droit d'auteur, de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour avoir exploité Z-Library ».

Cette bibliothèque en ligne était utilisée pour partager des fichiers dont le contenu est normalement payant, comme des articles de revues universitaires ou des manuels scolaires. Pour de nombreux internautes, le site Z-Library était certes illégal, mais il s’agissait d’un excellent moyen d’accéder à certaines ressources avoir à dépenser beaucoup d'argent.

Lire également – Amazon Kindle va enfin supporter les livres électroniques au format ePub

Z-Library ferme ses portes après l’arrestation des pirates

Selon un acte d'accusation récemment dévoilé, Anton Napolsky, 33 ans, et Valeriia Ermakova, 27 ans, tous deux de Saint-Pétersbourg, en Russie, ont exploité le site entre janvier 2018 et novembre 2022, permettant aux gens de télécharger librement des livres et des documents universitaires piratés. Avec près de 12 millions de livres, Z-Library se présentait comme le plus grand dépôt de livres piratés sur Internet.

Le duo « a sciemment et volontairement enfreint un droit d'auteur à des fins d'avantage commercial et de gain financier privé » en distribuant des œuvres protégées par le droit d'auteur « ayant une valeur totale au détail de plus de 2 500 dollars », selon les documents judiciaires.

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael Driscoll, souligne que Z-Library fonctionne depuis plus de dix ans. À ce titre, le site a eu un impact sur les revenus des auteurs et des éditeurs de millions de livres. « Les crimes de vol de propriété intellectuelle privent leurs victimes à la fois de leur ingéniosité et de leurs revenus durement gagnés. Le FBI est déterminé à faire en sorte que ceux qui sont prêts à voler et à profiter de la créativité des autres soient arrêtés et doivent faire face aux conséquences dans le système de justice pénale », a déclaré Driscoll.