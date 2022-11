PS6 : Sony dévoile la date de sortie du modèle qui remplacera la PS5

Sony semble avoir déjà une date en tête pour la prochaine génération de sa console, puisqu'un document de l’entreprise laisse entendre qu'elle sortira aux alentours de 2027. La PS5 aura donc eu 7 années devant elle, ce qui semble correct.

Un document partiellement expurgé a été rendu public dans le cadre de l'examen approfondi mené par l'autorité britannique de la concurrence et des marchés sur la proposition de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant de 68 milliards de dollars, une opération à laquelle Sony s'est toujours fermement opposée.

Le document de 22 pages indique que Sony « croit fermement que la transaction nuira à la concurrence, aux acteurs du secteur, à l'innovation et aux consommateurs ». Microsoft, quant à lui, affirme que la fusion « est fondamentalement proconcurrentielle, car elle accroît la concurrence sur un marché longtemps dominé par Sony ». Le géant américain avait d’ailleurs admis que les exclusivités PS5 sont meilleures que celles sur Xbox, mais ce n’est peut-être pas la partie la plus intéressante.

Sony pense déjà à remplacer la pS5

Une section du document dans laquelle Sony défend l'importance de Call of Duty pour le marché des consoles mentionne brièvement le matériel next-gen postérieur à la PS5. En effet, dans un paragraphe au début de la page 8, Sony prétend qu’au moment où son entreprise sera prête à lancer une nouvelle console, elle aura « perdu l’accès à la licence Call of Duty et aux autres propriétés d’Activision ».

Pour donner plus de contexte à cette phrase mystérieuse, Sony ajoute que la sortie pourrait avoir lieu « autour » d'une certaine date, mais les détails du document ont été protégés. Plusieurs analystes affirment que Sony a ici bien donné une année précise, et qu'il serait mentionné 2027. La PS6 arriverait donc 7 années après le lancement de la PS5, ce qui semble correct.

En attendant, Sony devrait se préparer à lancer un nouveau modèle PS5 Slim dès l’année prochaine. Ce dernier aurait une particularité de taille : un lecteur de disque détachable. On rappelle d’ailleurs aussi que Microsoft a bien affirmé récemment que Call of Duty restera sur PlayStation encore au moins 10 ans, soit beaucoup plus que ce qu’affirme Sony.