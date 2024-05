On sait quand on pourra voir la saison 4 de The Boys sur Prime Video, la dernière mise à jour de Samsung rend les Galaxy S22 inutilisables, le Play Store lutte contre les fausses applications du gouvernement, c'est le récap' !

Les arnaques ne s'arrêtent malheureusement jamais sur Internet. On en apprend plus sur les Yahoo Boys, ces escrocs qui agissent en toute impunité sans chercher à se cacher, tandis que certains utilisent Facebook ou Instagram pour récupérer votre numéro de téléphone. Histoire de vous remonter un peu le moral, jetez un œil aux actualités qui ont marqué le 3 mai 2024.

Voici quand sortira la saison 4 de The Boys sur Prime Video

Depuis la diffusion de la saison 3 en 2022, les fans de Homelander, Butcher, Starlight et autre Hughie rongent leur frein pour connaître la suite des aventures de The Boys. Prime Video lève enfin le voile sur la date à laquelle on pourra voir les trois premiers épisode de la saison 4. Après cela, un nouveau sera disponible chaque semaine, sachant que le dernier arrivera sur nos écrans le 18 juillet prochain. De quoi passer tout l'été avec nos anti-héros préférés.

Plus de détails : The Boys – la saison 4 dévoile enfin sa date de sortie, c’est pour bientôt !

Le Play Store de Google lutte contre les fausses applications officielles

Tout le monde ou presque à son application sur le Play Store de Google : réseaux sociaux, plateformes de vente en ligne, marques, entreprises… Le gouvernement ne fait pas exception et propose plusieurs services que les pirates se font un malin plaisir de copier pour mieux tromper leurs victimes. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne puisque Google déploie un nouveau badge “Gouvernement” attestant qu'une application présentée comme officielle l'est bel et bien.

Plus de détails : Le Play Store a trouvé le moyen d’éradiquer les arnaques camouflées en applications officielles

Samsung stoppe la dernière mise à jour des Galaxy S22, elle rend les mobiles inutilisables

En règle générale, mettre à jour son smartphone permet de corriger des bugs, de combler des failles de sécurité et d'ajouter des fonctionnalités. Que du positif en somme. Mais dans de très rares cas, elle peut faire plus de mal que de bien. C'est le cas de la dernière mise à jour déployée par Samsung, One UI 6.1. Si elle ne présente aucun problème sur la plupart des smartphones concernés, les Galaxy S22 ne peuvent pas en dire autant. Elle oblige leurs propriétaires à restaurer le mobile aux paramètres d'usine. En attendant un correctif, la firme a suspendu le déploiement.

Plus de détails : Galaxy S22 – la dernière mise à jour force les utilisateurs à réinitialiser leur smartphone, Samsung bloque le déploiement