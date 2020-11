Apple diffuserait une nouvelle keynote surprise en décembre

Un leaker réputé affirme que Apple est en train de préparer une nouvelle keynote pour le mois de décembre. Le leaker affirme qu'il s'agit d'un produit “surprise” en lien avec les fêtes de noël et l'hiver laissant la porte ouverte à toutes les spéculations.

A en croire le leaker L0vetodream, Apple n'en a pas fini avec les keynote pour l'année 2020. En fait, la firme de Cupertino serait même sur le point de diffuser une nouvelle conférence autour d'un mystérieux produit surprise en lien avec l'hiver et la magie de Noël. L0vetodream explique en effet dans son tweet : “vous aurez droit à une surprise de Noël de la part d'Apple (PS : exclusivité pour l'hiver appropriée pour la saison”.

Apple a encore quelques produits dans ses cartons, comme par exemple le nouveau casque AirPods Studio (qui pourraient très bien garder vos oreilles au chaud cet hiver), ou les AirTags qui pourront a priori vous aider à suivre vos cadeaux à la trace.

Apple serait sur le point de de lancer un produit surprise

Il est néanmoins tout à fait possible que Apple ne dévoile simplement un accessoire inédit aux couleurs de Noël – avec pourquoi pas par exemple la réédition des chaussettes qui ont un temps servi d'étui pour les iPod, mais en version iPhone 12.

Ou peut-être de nouvelles coques / accessoires MagSafe pour les iPhone 12. Dans un autre scénario Apple pourrait dévoiler une promotion ou une nouveauté autour de ses services. On pense notamment à TV+ avec pourquoi pas le lancement d'une nouvelle saison de See ou For All Mankind. Ou, peut-être, une offre pour recruter de nouveaux utilisateurs. Offre qui pourrait tout à fait se matérialiser par plusieurs mois d'abonnement Apple One gratuits, par exemple.

Il est également possible que la prochaine keynote ne concerne pas tout le monde. L'année dernière la firme de Cupertino avait annoncé en guise de cadeau de Noël une augmentation temporaire à 6% du cashback lors des achats pour les détenteurs de l'Apple Card. Un service qui est pour l'heure exclusif aux Etats-Unis. Enfin on note que depuis le début de la pandémie, Apple a plutôt tendance à multiplier les conférences – exclusivement diffusées, COVID-19 oblige, en streaming.

Après une première conférence iPhone 12, Apple a quelques semaines plus tard seulement dévoiler son nouveau lineup de Macs ARM.