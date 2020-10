AirPods Studio : Apple pourrait décaler la sortie à mars 2021 suite à des problèmes de production

L'AirPods Studio, le premier casque audio d'Apple, pourrait ne pas sortir avant le mois de mars 2021,. D'après un informateur, Apple aurait rencontré des problèmes de production de dernière minute. Par contre, la firme de Cupertino devrait bien lancer les balises AirTags lors de la keynote du mois de novembre 2020.

Attendus de longue date, l'AirPods Studio et les AirTags n'ont pas été évoqués lors de la keynote du 13 octobre dernier. Lors de cette seconde conférence automnale, Tim Cook s'est contenté de lever le voile sur les iPhone 12 et sur le HomePod Mini, une enceinte connectée à prix réduit. Jon Prosser, un informateur réputé malgré son historique mitigé, a communiqué de nouvelles informations concernant le calendrier des sorties de deux produits sur son compte Twitter.

Tout d'abord, le leaker affirme que les AirTags devraient bien être l'une des stars, voire le “one more thing”, de la keynote de novembre.“Actuellement, leur sortie est prévue avec la mise à jour iOS 14.3 (iOS 14.3 apporte des fonctionnalités pour les AirTags) et iOS 14.3 est censé être disponible le mois prochain” explique Jon Prosser. Pour rappel, ces balises Bluetooth vont permettre de localiser des objets perdus directement dans l'application “Localiser d'iOS”.

Pas d'AirPods Studio lors de la keynote de novembre ?

Par contre, Apple pourrait décider de reporter le casque AirPods Studio de plusieurs mois. “Problème majeur dans la production de l'AirPods Studio. Quelques fonctionnalités clés ont été supprimées. Il semble qu'ils doivent encore régler certaines choses avant que nous de livrer les unités finales. On dirait qu'ils ne seront pas prêts à être expédiés avant décembre” détaille le leaker.

Pour l'heure, il reste donc possible que le casque audio soit dévoilé lors de la keynote de novembre, notamment dédiée aux nouveaux Macs. Pour Prosser, il est tout aussi possible que le lancement ne survienne finalement qu'en mars prochain. Côté tarif, Apple lancerait l'AirPods Studio en deux variantes, dont une édition haut de gamme à 600 dollars. En attendant qu'Apple évoque officiellement le casque, on vous invite à prendre ces rumeurs, et les informations de Prosser, avec du recul. On vous en dit plus dès que possible.