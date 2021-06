Apple diffusera un événement en streaming intitulé “Présentation de l'Audio Spatial” ce soir à 21 heures juste après la keynote WWDC 2021 : tout indique que Apple est sur le point de lancer la fonctionnalité Audio Spatial, promise depuis des semaines, dans Apple Music.

Selon MacRumors, Apple a prévu un événement surprise à 21 heures (Paris) juste après sa keynote WWDC 2021, dédié à l'Audio Spatial. L'événement a été confirmé par Apple qui a mis en ligne un teaser dans Apple Music avant de le retirer quelques heures plus tard. L'événement en question sera intitulé “Introducing Spatial Audio” ou “Présentation de l'Audio Spatial” en français. Apple n'a pas rapporté l'événement dans le programme officiel de la conférence développeurs WWDC 2021.

On imagine que c'est en quelque sorte normal, étant donné que l'annonce n'a pas l'air de concerner directement les développeurs. La keynote d'introduction WWDC devrait lancer une nouvelle version de iOS, macOS, iPadOS et tvOS, mais aussi peut-être dévoiler un peu de hardware : on attend notamment l'arrivée de nouveaux MacBook Pro équipés d'une puce M1 plus puissante et de nouvelles itération des AirPods et AirPods Pro.

Apple Music va enfin proposer des contenus “Audio Spatial”

Plus tard, vers 23 heures (Paris) Apple tiendra une autre conférence “State of the Union” plus technique pour les développeurs. Apple avant annoncé l'arrivée de l'Audio Spatial dans Apple Music avec la qualité hifi lossless le mois dernier. L'Audio Spatial fonctionnera avec les AirPods Pro et AirPods Max. La fonctionnalité devrait délivrer une écoute plus immersive.

Apple explique sur ses pages support : “la fonctionnalité Audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de tête confère au film ou à la vidéo que vous regardez une qualité de son surround digne d’un cinéma, vous donnant la sensation que le son provient de toutes les directions. Le champ sonore reste couplé à l’appareil, tandis que la voix reste synchronisée avec l’acteur ou l’action à l’écran”.

