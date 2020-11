AirPods 3 et AirPods Pro 2 : prix, date de sortie, nouveautés, tout savoir sur les écouteurs Apple

Les AirPods 3 et AirPods Pro 2 seront lancés par Apple dans le courant de l'année 2021. Avec au programme un tout nouveau design, une puce dernière génération et une autonomie en hausse. Voici à quoi il faut s'attendre et tout ce que l'on sait pour l'instant sur les prochains écouteurs sans fil d'Apple.

Apple fait un carton avec ses écouteurs sans fil True Wireless Airpods, qui se déclinent déjà en plusieurs versions. Un succès qui devrait encore s'accentuer alors que le constructeur a pris la décision de ne plus inclure d'earpods dans la boîte de ses iPhone, incitant les consommateurs à acheter du matériel audio par eux-mêmes. Une toute nouvelle génération d'AirPods est attendue prochainement avec les AirPods 3, mais aussi les AirPods Pro 2.

Quelle date de sortie pour les AirPods 3 et AirPods Pro 2 ?

Apple ne tease jamais l'arrivée de ses nouveaux produits avant leur présentation en bonne et due forme lors d'une keynote. Mais le – toujours très bien renseigné sur les futurs appareils Apple – journaliste de Bloomberg Mark Gurman nous offre une fenêtre de sortie. Selon lui, les AirPods 3 seront lancés au premier semestre 2021. On se souvient que la seconde génération d'AirPods avait été commercialisée en mars 2019, il ne serait pas étonnant qu'Apple officialise ses nouveaux écouteurs sans fil lors de son traditionnel événement de mars.

Les AirPods Pro 2 pourraient quant à eux arriver fin 2021, là encore deux ans après la sortie de la génération précédente, qui avait été rendue disponible fin octobre 2019.

Quel prix pour les AirPods 3 et AirPods Pro 2 ?

Lors du passage de la première à la seconde génération d'AirPods, Apple avait conservé ses prix. Les AirPods 2 étaient ainsi vendus à 179 euros seuls et à 229 euros avec le boîtier de rechargement sans fil inclus, les mêmes tarifs que pour les AirPods 1. On peut anticiper le fait que la firme de Cupertino mise sur une stratégie similaire pour les AirPods 3, mais aussi pour les AirPods Pro 2, sachant que les premiers AirPods Pro sont affichés au prix de 279 euros.

Même si ses produits sont un succès, Apple a peu de marge de manœuvre sur ce marché, car la concurrence de marques réputées pour leurs appareils audio est forte. Si il se permet une augmentation des tarifs, les AirPods 3 ne coûteront pas plus de 200 euros et les AirPods Pro 2 pas plus de 300 euros.

Quel design pour les AirPods 3 et AirPods Pro 2 ?

Les AirPods “de base” vont abandonner leur design iconique avec la longue tige apparente que l'on connaît depuis 2016. Facilement reconnaissable par cette caractéristique, le design des AirPods va évoluer pour se rapprocher de celui des AirPods Pro, avec une tige bien plus courte et discrète. Celle-ci pourrait même être un peu plus courte que la tige que l'on trouve sur les AirPods Pro actuels. Apple pourrait aussi opter pour un design intra auriculaire, comme les AirPods Pro. Autre information, les AirPods 3 viendraient avec des embouts remplaçables. Cela semble tirer un trait sur les espoirs de voir une technologie de réduction active du bruit sur les écouteurs, qui devront sans doute se contenter d'une réduction du bruit passive. Ce n'est cependant pas très surprenant étant donné qu'il s'agit de l'entrée de gamme d'Apple et qu'il s'agit de ne pas faire de l'ombre aux versions Pro.

Les AirPods Pro 2 vont eux aussi devenir plus compacts que leurs prédécesseurs, avec ici la disparition totale de la fameuse tige. On pourrait retrouver une forme de “haricots” se rapprochant des Galaxy Buds Live de Samsung. Un form factor qui devrait faciliter la bonne tenue des AirPods 2 Pro, qui seront toujours des intras, dans l'oreille.

Quelle autonomie pour les AirPods 3 et AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro et AirPods 2 sont tous deux équipés de la même puce H1, qui devrait tirer sa révérence l'année prochaine. Une nouvelle solution maison sera proposée pour les AirPods Pro 2 et AirPods 3 en termes de chipset. On ne connait pas encore son nom, mais il devrait contribuer à améliorer la qualité audio, la vitesse et la qualité de la connexion sans fil, et pourquoi les possibilités offertes par Siri.

On attend aussi une meilleure autonomie sur la nouvelle génération d'AirPods et AirPods Pro, et la méthode semble claire pour y parvenir : le nouveau chipset, plus économe en énergie. Il est peu probable qu'Apple intègre une batterie plus généreuse sur ses écouteurs étant donné qu'il cherche à les rendre plus compacts.