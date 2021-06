Apple WWDC 2021 : date de la keynote, programme, nouveautés, tout ce qu’il faut savoir

La conférence développeurs annuelle Apple WWDC 2021 se tient cette année du 7 au 11 juin, soit dans à peine quelques jours. Traditionnellement, cette conférence est axée sur les nouveautés logicielles, bien qu'il arrive à de rares occasions que quelques nouveautés matérielles soient également évoquées. Entre l'abandon d'Intel et l'arrivée des Apple Glass il n'est pas impossible que cette année soit un peu hors normes. Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce que l'on sait à ce stade sur l'événement.

Apple tient une conférence annuelle développeurs baptisée WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) chaque année depuis 1987. Le but de cette conférence est traditionnellement d'évangéliser les développeurs de l'écosystème aux nouveautés qui auront un impact sur le développement de leurs applications. Ainsi l'accent est généralement mis sur le software plutôt que le hardware. C'est en général à cette date que Apple dévoile les nouvelles versions majeures de macOS, iOS, iPadOS, watchOS et tvOS, ainsi que ses dernières applications et nouveaux services.

Mais il faut néanmoins souligner que certaines années, il y a aussi quelques annonces matérielles. En 2009 par exemple, Apple a utilisé la WWDC pour dévoiler de nouveaux MacBook Pro et un iPhone 3GS. En 2013, Apple a dévoilé des versions am améliorés de plusieurs produits comme le Mac Pro, Time Capsule, AirPort Extreme et MacBook Air. En 2017, il y a eu de nouveaux iMac, MacBook et Macbook Pro, ainsi que le nouvel iMac Pro, l'iPad Pro 10.5 pouces et le HomePod première génération. En 2019 on a découvert l'écran Apple Pro Display XDR ainsi que le Mac Pro de 3e génération.

Pas plus tard que l'année dernière, Apple avait lancé un prototype de Mac Mini ARM lors de sa conférence WWDC. Vous l'aurez compris, chez Apple, il y a des chances que cette conférence soit l'occasion de quelques annonces matérielles d'autant que nous sommes encore dans l'année de transition vers les processeurs M1 et que Apple a pas mal de projets sous le coude dont on parle depuis un certain temps. Les participants paient normalement le prix fort (1 599 $) pour assister à l'événement car il y a de nombreux ateliers, prises en main. Néanmoins cette année, comme l'année dernière, la WWDC 2021 se tiendra exclusivement en ligne, COVID-19 oblige.

Apple organise comme chaque année une keynote retransmise en direct. C'est lors de cette keynote que l'on a en général droit aux annonces les plus importantes. Cette année, celle-ci aura lieu le lundi 7 juin à 19 heures (Paris). Apple diffusera l'événement en direct sur son site officiel, via l'application Apple TV ainsi que sur YouTube. La vidéo du live est déjà prête : vous pourrez revenir dans ce dossier pour regarder l'événement en direct ou programmer une alarme pour être sûr de ne pas louper la date.

Cette année la 23e Worldwide Developers Conference se tiendra du 7 au 11 juin 2021. La keynote d'introduction se tiendra le 7 juin 2021 à 19 heures, heure de Paris. Il s'agira de la conférence la plus intéressante et grand public. Quelques heures plus tard, Apple organise une conférence State of the Union, plus spécifique pour les développeurs. Le 10 juin, Apple annoncera également les gagnants des Apple Design Awards, le concours qui met en avant les meilleures applications de l'App Store. Voici le programme précis :

7 juin 2021 à 19 heures (Paris) : keynote d'introduction avec vraisemblablement les annonces les plus importantes

7 juin 2021 à 23 heures (Paris) : keynote State of the Union plus technique sur les développeurs. Cette année cette conférence pourrait être tout de même intéressante compte-tenu de l'affaire Epic Games vs Apple et la remise en question du modèle de prélèvement d'une commission de 30% sur l'App Store.

10 juin 2021 : Apple annoncera les gagnants des Apple Design Awards

Comme la WWDC 2021 reste virtuelle, Apple ne facture pas l'accès à la conférence – le ticket coûte normalement 1 599 $. Les développeurs auront pourtant accès gratuitement à la plupart des conférences et ateliers qui justifient habituellement le déplacement et de payer le prix fort. Plus de 200 sessions permettront d'approfondir les annonces techniques de la firme, avec des vidéos auxquelles les développeurs pourront se référer par la suite. Apple propose également de prendre rendez-vous pour des sessions one-on-one baptisées “lab Appointment”, pour donner des conseils de design d'interface, ou autour de la publication des applications sur l'App Store.

Apple propose également de se connecter à plus d'un milliers d'ingénieurs Apple via les forums Apple Developer. Des jeux et concours seront également organisés au travers de la semaine, et la firme promet de nombreux goodies accessibles via l'application Apple Developer.

WWDC 2021 : quelles seront les annonces et nouveautés ?

Cette année, le thème de la WWDC 2021 est “Glow and Behold”, un jeu de mots sur l'expression “Lo and behold” que l'on peut traduire dans ce contexte par “Admirez”, en déformant le premier mot “Lo” en “Glow” qui veut dire “briller”. On comprend déjà que Apple a bien l'intention de nous en mettre plein les yeux (et on espère qu'il ne s'agira pas de paillettes ^^). Voici les annonces auxquelles on s'attend :

iOS 15

Chaque année Apple dévoile une nouvelle version d'iOS. On s'attend donc à l'arrivée de iOS 15, même si, on doit bien le dire, les indiscrétions n'ont pas été très nombreuses depuis 2020. iMessage devrait au passage bénéficier de quelques améliorations, histoire de gêner WhatsApp et de garder les utilisateurs d'iPhone dans son applications de SMS riches. Apple devrait également revenir à la charge sur la Vie privée avec un menu qui montre quelles applications collectent vos données en tâche de fond. Apple devrait répondre à Google qui commence à suivre Apple sur la vie privée dans Android 12. Les Notifications devraient être améliorées avec plus d'intelligence artificielle pour ne vous montrer que celles qui sont pertinentes en fonction du contexte. Dans les fonctions santé, le Suivi de l'alimentation devrait débarquer.

iPadOS 15

Apple devrait renforcer l'offre de Widgets et permettre de les organiser plus librement sur l'écran d'accueil.

macOS 12

On s'attend à ce que Apple laisse Big Sur dans le rétroviseur pour une nouvelle version de macOS, vraisemblablement appelée macOS 12. Pour l'instant quasiment aucune info n'a fuité. On a donc hâte d'en savoir plus de source officielle.

watchOS 8

Les Apple Watch devraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités Santé. Le détail de ces fonctionnalités reste une inconnue. On sait que Apple travaille sur de nouveaux capteurs, comme un capteur de glucose. Il se pourrait que la firme en parle à cette occasion.

tvOS 15

La prochaine version du système d'exploitation pour les Apple TV devrait renforcer son orientation gaming.

La liste des applications qui participent aux Apple Design Awards

Apple a dévoilé la liste des applications nommées pour participer aux Apple Design Awards. Voici la liste complète par catégories telle que vous pouvez la consulter sur le site officiel :

Inclusivité

1Password (AgileBits Inc.)

A Monster's Expedition (Draknek Limited)

Alba (ustwo games)

HoloVista (Aconite)

Me: A Kid’s Diary by Tinybop (Tinybop Inc.)

Voice Dream Reader (Voice Dream LLC)

Loisirs et jeux

Little Orpheus (The Chinese Room)

Pok Pok Playroom (Pok Pok)

Poolside FM (Poolsuite)

RakugakiAR (Whatever Inc.)

South of the Circle (State of Play Games)

Wonderbox (AQUIRIS GAME STUDIO LLC)

Interaction

Bird Alone (George Batchelor)

CARROT Weather (Brian Mueller, Grailr LLC)

Craft (Liki Labs Limited)

Nova (Panic)

Sp!ng (SMG Studio)

Wonderbox (AQUIRIS GAME STUDIO LLC)

“Social Impact”

Alba (ustwo games)

Attentat 1942 (Charles Games s.r.o.)

Be My Eyes (Be My Eyes)

Brief (Broadsheet)

If Found… (Annapurna Interactive)

Klima (Climate Labs GmbH)

Visuels et graphismes

Beyond a Steel Sky (Revolution)

Genshin Impact (miHoYo Limited)

Little Orpheus (The Chinese Room)

Loóna (Loona Inc)

Mission to Mars AR (SN Digital LLC)

(Not Boring) Weather (Andy Works LLC)

Innovation

Bird Alone (George Batchelor)

Blind Drive (Lo-Fi People)

LoL : Wild Rift (Riot Games)

Museum Alive (Alchemy Immersive Ltd)

NaadSadhana (Sandeep Ranade)

Universe (Universe Exploration Company)

L'enjeu est de taille pour ces développeurs : en cas de victoire, leur application sera mise en avant sur l'App Store.

Y aura-t-il aussi des annonces de nouveaux produits (annonces matérielles) ?

Comme nous le disions plus haut c'est tout à fait possible. Apple a déjà par le passé proposé des mises à jour de ses gammes d'ordinateurs et d'iPhone, avec même à quelques occasions de nouveaux produits. Or, comme on est sur une année de transition vers des processeurs conçus en interne, il y a toutes les chances pour que Apple annonce de nouveaux macs équipés de cette puce. Il se pourrait également pour qu'Apple en profite pour dévoiler la gamme de puces au-dessus. On s'attend en effet à l'arrivée d'une puce “M” plus puissante pour les professionnels et utilisateurs exigeants. On parle régulièrement de cette puce sous son nom provisoire M1X.

Mais on sait aussi que Apple a d'autres projets en gestation, avec des appareils radicalement différents qui justifieraient une présentation préalable auprès des développeurs. C'est par exemple le cas des Apple Glass dont on sait que la présentation approche. Mais il pourrait aussi être question de l'Apple Car, le projet de voiture connectée de la firme. Evidemment la présentation de ces deux produits en marge de la WWDC 2021 est purement spéculative à ce stade. D'autant que les rumeurs autour de ces produits semblent s'être un peu calmées depuis plusieurs mois.