WWDC : Apple annonce le programme de la keynote du 7 juin 2021

La WWDC 2021 approche à grand pas. Fidèle à ses habitudes, Apple organisera une keynote destinée essentiellement aux développeurs le lundi 7 juin 2021. Au cours de la conférence d'ouverture, le géant de Cupertino dévoilera les nouveautés des mises à jour iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, MacOS 12 et TVOS 15. Il se murmure qu'Apple profiterait aussi de la conférence pour annoncer de nouveaux MacBook Pro.

Comme annoncé dès le mois de mars, la WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) se déroulera du 7 juin au 11 juin 2021. Crise sanitaire oblige, toutes les conférences organisées seront 100% virtuelles. Evidemment, c'est la conférence d'ouverture, qui aura lieu le 7 juin à 19h (heure française), qui s'annonce la plus riche en nouveautés.

La keynote sera diffusée directement depuis Apple Park, le campus d'Apple (comme c'est le cas des autres keynotes de la marque). Elle sera visible sur apple.com, l'application Apple Developer, l'application Apple TV et, évidemment, sur YouTube. Comme toujours, nous suivrons la conférence en direct.

Que faut-il attendre de la WWDC 2021 ?

Tout d'abord, Apple profitera de l'occasion pour lever le voile sur les nouveautés intégrées aux mises à jour de ses systèmes d'exploitation. La logique veut que le constructeur annonce iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, MacOS 12 et TVOS 15. Dans la foulée de la conférence d'ouverture, l'entreprise devrait ouvrir le programme beta des mises à jour aux développeurs. Les betas s'ouvriront ensuite au public dans le courant de l'été. Il y a quelques jours, Apple a déjà un offert aperçu de la principale mise à jour attendue lors de cette WWDC : iOS 15. Le groupe annonce notamment de nouvelles routines dédiés à l'accessibilité au sein de l'application Shortcuts et un mode VoiceOver amélioré.

Á l'image de la Google I/O, la WWDC n'est pas une présentation destinée au grand public. Apple s'adressera surtout à la communauté des développeurs. “WWDC21 réunira la communauté mondiale des développeurs Apple et leur fournira de nouvelles informations sur les technologies, les outils et les structures sur lesquels ils s'appuient” précise Apple. Néanmoins, il est déjà arrivé que le groupe annonce des nouveautés hardware dans le cadre de la WWDC. Cette année, Apple dévoierait une nouvelle génération de MacBook Pro alimentés par un processeur ARM développé par Apple Silicon, la puce M2. C'est en tout cas ce qu'assure l'informateur Jon Prosser. On vous en dit plus dès que possible sur les annonces de la WWDC. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.