Les MacBook Pro M1 pourraient être annoncés le 7 juin à la WWDC

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un processeur Apple M1 pourraient-ils être annoncés dans les prochains jours ? C’est en tout cas ce que pense un analyste qui estime qu’ils devraient être présentés lors de la conférence d’ouverture de la WWDC.

Apple va tenir sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021 le 7 juin, soit lundi prochain. Comme d’habitude, la firme de Cupertino devrait présenter ses nouveautés logicielles, à savoir celles concernant MacOS et iOS. Toutefois, on pourrait aussi avoir des surprises, selon un analyste relayé par le site MacRumors.

Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a publié une note destinée aux investisseurs et récupérée par le site spécialisé sur les produits Apple. Il y évoque le fait que la marque devrait créer la surprise en annonçant les nouveaux MacBook Pro. Ces derniers devraient embarquer les processeurs ARM conçus par Apple et connaître un redesign par rapport aux anciennes versions.

Les MacBook Pro M1 devraient abandonner la TouchBar

Les premiers MacBook avec un SoC M1 sont sortis fin 2020 et les fans de la marque attendent désormais les versions Pro. Selon Daniel Ives, deux modèles redesignés devraient être dévoilés : le MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16. Ils pourraient être équipés d’un processeur plus puissant que le M1, MacRumors allant même jusqu’à évoquer le M2.



En plus de cela, les deux modèles devraient proposer un tout nouveau design pour accompagner ce nouveau matériel. Ainsi, la TouchBar, long écran OLED placé au-dessus du clavier, devrait disparaître. Le port HDMI devrait refaire son apparition ainsi qu’un port SD. On pourrait également s’attendre à un châssis revu, pourquoi pas plus fin. Cette hypothèse est appuyée par Bloomberg, qui affirme qu’Apple devrait présenter ses nouveaux produits avant le début de l’été, ce qui coïncide avec une annonce à la WWDC.

Apple n’a pas pour habitude de présenter des produits lors de sa WWDC. Toutefois, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie pourraient pousser la marque à improviser sur ce point. Il faudra donc guetter attentivement les annonces de lundi soir. Bien entendu, les MacBook Pro ne seront pas au centre de la conférence qui sera, on s’en doute, avant tout dédié aux nouvelles version d’iOS et MacOS, comme à chaque fois.

Source : MacRumors