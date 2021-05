Apple Music : AirPods et HomePod sont incompatibles avec la qualité Hi-Fi

Apple Music diffusera bientôt tous les morceaux de son catalogue en qualité HiFi lossless sans compression. Malheureusement, les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et les HomePod/ HomePod Mini ne sont pas compatibles avec la Hi-Res. Par contre, les accessoires sont bien compatibles avec l'audio spatial avec Dolby Atmos.

Apple vient d'annoncer le passage d'Apple Music en qualité Hi-Fi. Pour proposer tous les 75 millions de chansons disponibles sur la plateforme en “lossless”, sans perte de qualité et sans compression, le géant de Cupertino utilise un format maison, l'ALAC.

Interrogé par nos confrères de The Verge, Apple a douché les espoirs des utilisateurs d'un HomePod ou d'un HomePod Mini : les enceintes connectées ne sont pas compatibles avec la qualité Hi-Res qui sera proposée sur Apple Music dès le mois de juin 2021. Concrètement, les enceintes peuvent lire les pistes en lossless, mais ils ne peuvent pas les diffuser sans les comprimer, et donc perdre une partie de qualité.

L'audio spatial sera disponible sur AirPods et HomePod avec Apple Music

C'est également le cas des AirPods, AirPods Pro et même du casque AirPods Max à 629 euros. Les accessoires exploitent en effet le codec Bluetooth AAC une fois connectée à un iPhone. Ils ne peuvent donc pas prendre en charge le codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec) d'Apple Music. Les futurs AirPods 3, dont l'annonce serait imminente, devraient souffrir des mêmes limitations.

Pourtant, le Bluetooth 5.0, présent sur les AirPods Pro et Max, permet théoriquement de diffuser une qualité CD. Ce n'est visiblement pas suffisant pour la Hi-Res de haut vol annoncée sur Apple Music. Les utilisateurs d'un casque AirPods Max ne peuvent pas non plus profiter d'Apple Music en lossless en le branchant en filaire avec un câble Lightning. C'est dommage, et même étonnant, pour un casque audio haut de gamme qui promet “un son haute‑fidélité enivrant”.

Par contre, l'audio spatial, la technologie d'Apple qui exploite Dolby Atmos pour étendre la plage sonore des pistes et offrir une expérience immersive, sera bien proposé sur tous les accessoires audio d'Apple, soit les AirPods et les HomePod. Que pensez-vous des limitations des produits Apple au vu des ajouts réalisés sur Apple Music ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Verge