Apple abandonne le HomePod original et mise tout sur le Mini

Apple abandonne le HomePod premier du nom. Quatre années après le lancement de celui-ci, la firme de Cupertino tire un trait définitif sur son enceinte connectée ultra premium. Apple préfère se concentrer sur le HomePod Mini, dont le succès a été immédiat.

Souvenez-vous : en 2018, Apple lançait fièrement le HomePod, sa première enceinte connectée avec Siri. Vendue au prix de 329 euros, l'enceinte connectée haut de gamme n'est pas parvenue à se faire une place sur le marché malgré ses nombreux atouts, dont une qualité audio irréprochable et un design soigné. Limité à Apple Music, le HomePod n'a pas réussi à grignoter les parts de marché des Google Home ou des Amazon Echo.

Bien décidé à concurrencer Google et Amazon, Apple a récemment commercialisé le HomePod Mini, une version plus abordable de l'enceinte connectée. Proposé à seulement 99€, le HomePod Mini a reçu un excellent accueil critique et commercial. Rapidement, l'enceinte de taille réduite s'est retrouvée en rupture de stock sur le site de la marque.

Sur le même sujet : HomePod Mini – réparer l’enceinte coûte presque aussi cher que d’en racheter une à 99 €

Apple se concentre sur le HomePod Mini, l'enceinte à 99€

Porté par le succès de sa première enceinte abordable, Apple a décidé de se focaliser sur le HomePod Mini et de tirer un trait sur le HomePod de première génération. Dans un communiqué adressé à nos confrères de TechCrunch, Apple explique cesser la production de l'enceinte connectée. “Nous abandonnons le HomePod d’origine, celui-ci restera disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care” s'engage la firme californienne. Pour mettre au point son enceinte haut de gamme, le géant de Cupertino a pourtant mis plus de 5 ans de développement. Il s'agit d'un véritable aveu d'échec de la part d'Apple.

Sans surprise, Apple met en avant le succès rencontré par le HomePod Mini. “Le HomePod mini a été un succès depuis ses débuts l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 €. Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini” poursuit Apple, faisant taire les rumeurs concernant un HomePod 2 haut de gamme.

Source : TechCrunch