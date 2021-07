Apple : l’iPhone 14 pourrait enfin être équipé d’un périscope !

Apple s'est vu accorder un nouveau brevet pour un système de caméra périscopique, qui, selon les dernières fuites, devrait arriver sur l'iPhone pour la première fois dès l'année prochaine. L’iPhone 14 pourrait alors enfin proposer un zoom à la hauteur de la concurrence.

Le United States Patent and Trademark Office a accordé à Apple un brevet pour un appareil photo compact qui utilise un ensemble de prismes pour « plier » la lumière et comprimer l'espace nécessaire à un téléobjectif. Ce type d'objectif est généralement appelé « périscope » dans les smartphones, et est facilement reconnaissable grâce à sa forme rectangulaire.

L'iPhone 12 actuel ne propose pas du tout de téléobjectif, tandis que l'iPhone 12 Pro offre un téléobjectif permettant un zoom optique 2X et l'iPhone 12 Pro Max le porte à 2,5X. La série iPhone 12 offre un zoom numérique allant jusqu'à 5X, tandis que l'iPhone 12 Pro va jusqu'à 10X et l'iPhone 12 Pro Max 12X. L’iPhone 13 ne devrait pas beaucoup améliorer cette partie, puisque des changements majeurs sont attendus pour l’iPhone 14.

Un périscope pour l’iPhone 14 Pro ?

Les objectifs zoom nécessitent une certaine distance entre les éléments arrière et avant, et plus le facteur de zoom est élevé, plus cette distance doit être longue pour une ouverture donnée. Un objectif périscope permettrait à Apple d'empiler les lentilles verticalement. C'est une technique utilisée depuis longtemps par ses concurrents, comme Huawei et Samsung. Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose par exemple d’un zoom optique 10X.

Selon le brevet, la caméra zoom périscope d'Apple comporte deux prismes, un filtre infrarouge, quatre à cinq lentilles et un capteur photo. Le brevet mentionne également que la caméra périscope a une ouverture f/2,4 et un zoom optique 3X, mais on imagine qu’Apple proposera au moins un zoom optique 5X ou 10X s’il ne veut pas être trop à la traine face aux smartphones Android. En effet, on sait que Samsung travaille sur le meilleur zoom jamais vu sur smartphone pour son Galaxy S22 Ultra.

Les premiers modèles d'iPhone dotés d'un système d'objectif de caméra périscope devraient arriver en 2022 ou 2023. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait initialement déclaré que la technologie arriverait sur l'iPhone en 2022, mais il a depuis déclaré qu’un périscope n’arriverait finalement pas avant 2023. Il faudra donc encore patienter pour savoir si Apple compte ou non en faire profiter ses smartphones dès 2022.

Source : AppleInsider