Galaxy S22 Ultra : Samsung travaille sur le meilleur zoom jamais vu sur smartphone

Le Galaxy S22 Ultra embarquerait le meilleur zoom jamais vu sur un smartphone, révèle un informateur réputé. En effet, Samsung développerait actuellement un capteur photo périscope amélioré avec un zoom optique continu. Cet objectif revu offrirait un meilleur rendu que le zoom avec objectifs fixes intégrés aux derniers Galaxy S.

Lancé en 2020, le Galaxy S20 Ultra embarquait un zoom numérique pouvant grimper jusqu'à 100x, le Space Zoom. Malheureusement, la plupart des clichés enregistrés avec le zoom n'étaient tout simplement pas exploitables, malgré le traitement numérique appliqué par Samsung.

Après les critiques des utilisateurs, Samsung a abandonné le Space Zoom dès les Galaxy Note 20. Le Galaxy S21 Ultra, le successeur direct du S20 Ultra, fait l'impasse sur ce mode numérique aussi ostentatoire qu'inutile et se contente d'un zoom x10.

Samsung développe un zoom optique continu pour le Galaxy S22 Ultra

Néanmoins, Samsung n'a pas abandonné l'idée d'améliorer le zoom inclus à ses smartphones. D'après les informations partagées par Ice Universe sur Sina Weibo, et relayées par SamMobile, le géant de Séoul développe actuellement un “zoom optique continu”. Le premier smartphone à en profiter ne serait autre que le Galaxy S22 Ultra.

Ce zoom optique serait rendu possible par l'intégration d'une “caméra périscope améliorée”. Concrètement, les modules du périscope seront capables de basculer de façon fluide entre un zoom 3x et 10x, sans compromettre la qualité de l'image ou la quantité de détails inclus (à tous les niveaux de zoom). On trouve une technologie analogue sur les appareils photo reflex et sur le Sony Xperia 1 III. Mais, contrairement à Samsung, Sony se contente de deux niveaux de zoom natifs.

Toujours aux dires d'Ice Universe, le S22 Ultra serait équipé d'une caméra pour les selfies cachée sous l'écran, d'un processeur Exynos 2200 et d'un GPU AMD Radeon Mobile. On vous invite évidement à prendre les assertions d'Ice Universe avec du recul. Les Galaxy S22 ne sont pas attendus avant début 2022. D'ici le lancement de la production de masse, Samsung peut encore changer son fusil d'épaule et reporter l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité.

Source : SamMobile