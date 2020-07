L’iPhone 12 bénéficiera d’un autofocus innovant, un nouveau capteur « périscope » débarque en 2022

Un rapport suggère qu’Apple se fournit désormais chez les meilleurs fabricants de capteurs photo d’Asie de l’Est. L’iPhone 12 bénéficierait ainsi d’un nouvel autofocus motorisé bien plus précis que le modèle actuel. Les iPhone de 2022 bénéficieront également d’un nouveau téléobjectif fabriqué par le leader coréen du secteur.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple est en train de se rapprocher de deux fournisseurs qui se sont récemment imposés comme les meilleurs du secteur. Le sud-coréen Sembo et le chinois Sunny Optical fourniraient des optiques et autres systèmes mécaniques haute qualité pour les iPhone dès 2021.

iPhone 12, 13… : Apple se rapproche des meilleurs fournisseurs de composants photo de la planète

Selon le rapport, l’iPhone 12 bénéficierait notamment d’un nouvel autofocus innovant qui fonctionne avec un nouveau moteur VCM avec des roulements à billes, plutôt qu’avec un design construit autour de ressorts comme dans les capteurs actuels.

Le nouveau système permettrait en théorie un autofocus plus rapide et précis, et des transitions plus douces lors du changement des paramètres des capteurs pendant la prise de vidéo. Par ailleurs, les iPhone de 2022 – vraisemblablement baptisés iPhone 13 – devraient embarquer un téléobjectif « périscope ».

Ce type d’objectif développé il y a quelques années par des constructeurs comme Oppo ont pour but d’augmenter la taille et le nombre de lentilles en utilisant un miroir incliné à 45° de sorte à ce que les lentilles puissent utiliser plus d’espace à l’intérieur du smartphone. De quoi permettre un agrandissement plus important, mais aussi d’améliorer la qualité d’image générale lors des zoom.

Seuls une poignée de smartphones haut de gamme utilisent pour l’instant un capteur périscope. On pense notamment aux derniers modèles Huawei ou au Samsung S20 Ultra. Les iPhone 12 devraient être lancés dès cet automne. Il y aurait cette année pas moins de quatre variantes. Un nouvel iPhone 12 avec écran 5,4″ devrait être lancé en même temps que deux modèles 6,1″.

Il devrait également y avoir un iPhone 12 « Max » avec un écran 6,7″. L’iPhone 12 Max et le modèle 6,1″ le plus premium devraient embarquer un triple capteur photo associé à un capteur LiDAR qui doit permettre au smartphone de capturer la profondeur de champ de manière plus précise.

Source : 9to5Mac