Apple garde la tête du classement Fnac Darty, Flyoobe simplifie l’installation de Windows 11, c’est le récap’ de la semaine

L’iPhone reste en tête du classement Fnac Darty, Flyoobe se met à jour pour simplifier l’installation de Windows 11, une Britannique aide à démanteler un réseau géant de voleurs, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Apple garde son avance sur Android dans le dernier baromètre Fnac Darty, une simple recherche d’iPhone volé se transforme en opération policière et Flyoobe s’enrichit de nouvelles fonctions bienvenues. Pendant ce temps, une entreprise anglaise trouve une astuce pour mettre fin aux vols de câbles de recharge de voitures électriques et une théorie vieille d’un siècle selon laquelle notre univers n’est peut-être qu’un hologramme refait surface .

Flyoobe se met à jour et donne encore plus de liberté aux utilisateurs de Windows 11

Flyoobe continue d’évoluer avec une nouvelle version qui le rend encore plus pratique. L’outil, déjà connu pour installer Windows 11 sur les PC non compatibles, gagne une fonction baptisée “Windows Update Tamer”, qui permet de bloquer les mises à jour jusqu’à dix ans ou de les désactiver totalement. Le programme ajoute aussi la possibilité de supprimer les programmes IA préinstallés et profite d’une nouvelle interface plus agréable.

InstaVolt veut mettre fin aux vols de câbles grâce au GPS

Au Royaume-Uni, les vols de câbles de recharge se multiplient à cause du cuivre qu’ils contiennent. Pour y mettre fin, InstaVolt a décidé d’équiper ses bornes de câbles avec traceur GPS, capables de signaler leur position toutes les trois secondes. En cas de vol, le câble peut être retrouvé rapidement par la police. Il est aussi protégé par une gaine anti-coupure et recouvert d’une teinture chimique pour identifier les voleurs. Ce dispositif sera déployé sur les 2 000 bornes rapides du réseau britannique et l’objectif sera de limiter les pertes, d’accélérer les interventions et surtout de décourager les malfaiteurs.

Une équation vieille de 100 ans relance l’idée d’un univers holographique

Des chercheurs de l’université d’Utah State relancent une théorie fascinante selon laquelle notre univers en trois dimensions ne serait qu’une projection holographique. Leur étude, publiée dans Physical Review Letters, s’appuie sur l’équation de Schrödinger, vieille de cent ans, pour mieux relier la mécanique quantique et la relativité générale et mieux comprendre la gravité. C’est encore très théorique, mais cette piste pourrait aider à expliquer comment fonctionne réellement notre univers.

Elle retrouve son iPhone volé et aide la police à démanteler un énorme réseau de voleurs

Une Britannique a voulu récupérer son iPhone volé la veille de Noël en utilisant la fonction Localiser. En suivant le signal, elle a permis à la police de tomber sur un entrepôt près de l’aéroport de Heathrow, où se trouvaient près de 900 smartphones volés prêts à être envoyés à Hong Kong. L’enquête a révélé un vaste réseau de contrebande responsable de l’exportation de plus de 40 000 téléphones volés à Londres en 2024. Dix-huit personnes ont été arrêtées, et la police estime que le gang revendait les appareils plusieurs milliers d’euros pièce sur le marché asiatique.

Honor crée la surprise dans le baromètre Fnac Darty, juste derrière Apple

Le nouveau baromètre Fnac Darty 2025 sur la durabilité et la fiabilité des smartphones confirme la domination d’Apple, qui reste numéro 1 avec un score de 142/200. Mais la vraie surprise vient d’Honor, qui décroche la deuxième place avec 133/200, devant Samsung, troisième avec 128/200. On s’attendait à voir le géant coréen mieux placé, mais Honor tire son épingle du jeu grâce à de bons résultats sur la réparabilité et la fiabilité, presque au niveau d’Apple (157 contre 158). Motorola et Xiaomi suivent de près, tandis que Google déçoit avec ses Pixel, encore trop fragiles côté matériel.

Nos tests de la semaine

Test Obsbot Tiny 2 Lite : compacte et précise

La Obsbot Tiny 2 Lite est une webcam qui mise sur un capteur 4K capable de produire une image précise et lumineuse, même quand la pièce manque de lumière. On apprécie ses nombreuses fonctions de suivi automatique, le pilotage par gestes, son format hyper compact et une application simple et complète. La mise en veille automatique avec écran personnalisé et la compatibilité avec l’Elgato Stream Deck sont aussi de vrais plus. Attention, la captation audio reste moyenne et le pilotage vocal est toujours réservé à la Tiny 2.

Test Google Pixel 10 Pro Fold : un pliant réussi, mais quelques compromis

Le Pixel 10 Pro Fold est un smartphone pliant qui séduit par son design élégant, ses deux écrans lumineux et bien calibrés, et une interface fluide sans applis superflues. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par sa bonne autonomie, la stabilité des performances et son prix plus raisonnable que la concurrence. On regrette que les performances restent en retrait, que la photo de nuit soit décevante et que les algorithmes nuisent parfois au naturel des clichés. On note également quelques soucis de grésillement audio et une charge rapide difficile à activer.

