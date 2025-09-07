Installer Windows 11 n’a jamais été aussi simple, l’iPhone 17 Air limite la casse côté prix, c’est le récap’ de la semaine

Installer Windows 11 sur des PC non compatibles devient un jeu d’enfant, le prix du futur iPhone 17 Air s’annonce finalement raisonnable, One UI 8 continue de se déployer sur de nouveaux Galaxy, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur Flyobee, une appli qui rend Windows 11 plus accessible que jamais. Alors que TrendForce rassure les futurs acheteurs d’iPhone 17 Air avec un prix moins salé que prévu, Samsung ajoute plusieurs modèles à la liste des appareils compatibles avec One UI 8. Côté sécurité, Google corrige une faille critique qui permettait de pirater un smartphone Android à distance, et Google Messages améliore enfin son raccourci vers la galerie.

Windows 11 s’installe partout grâce à Flyobee

Bonne nouvelle pour ceux dont le PC a été jugé « trop vieux » pour Windows 11, l’application Flyobee permet de passer outre les blocages imposés par Microsoft et d’installer l’OS en quelques clics. Mais ce n’est pas tout, avant même la fin du processus, vous pouvez déjà régler le thème sombre, choisir votre navigateur par défaut ou encore personnaliser la barre des tâches. Malheureusement pour Microsoft, l’installation est simple et rapide et on vous donne rendez-vous dans notre actu dédiée pour trouver le lien de téléchargement de l’outil Flyobee.

Lire : Windows 11 : cette application ultra puissante permet d’installer l’OS sur les PC non compatibles, et bien plus

One UI 8 arrive sur encore plus de Galaxy

Samsung élargit la liste des smartphones compatibles avec la bêta de One UI 8. Après les Galaxy S25 et les derniers pliables, ce sont désormais les Galaxy S23, A35, A36, A54 et A55 qui peuvent tester la nouvelle surcouche basée sur Android 16. Pour l’instant, le déploiement a commencé en Inde et en Corée du Sud, mais l’Europe devrait suivre rapidement. Le lancement de la version stable, promis pour septembre, semble donc tout proche.

Lire : Samsung Galaxy : de nouveaux téléphones sont compatibles avec One UI 8, voici la liste

iPhone 17 Air : un prix moins salé que prévu

Bonne surprise pour tous ceux qui lorgnent sur le futur iPhone 17 Air, son prix ne devrait pas exploser. Selon TrendForce, il démarrerait à 1 099 dollars pour la version 256 Go, soit à peu près dans la lignée de l’iPhone 16 Plus qu’il remplace. Les versions 512 Go et 1 To grimperaient à 1 299 et 1 499 dollars. Un choix qui montre qu’Apple cherche sans doute à séduire un public plus large, quitte à faire quelques compromis sur la fiche technique, notamment côté autonomie.

Lire : L’iPhone 17 Air dévoile son prix en avance, on s’attendait à pire

Android corrige une faille critique, installez vite la mise à jour

Le patch de sécurité de septembre 2025 pour Android vient de tomber et il ne faut pas tarder à l’installer. Google y corrige 84 failles, dont quatre critiques. Deux d’entre elles sont déjà exploitées par des pirates, dont une qui permet de prendre le contrôle d'un smartphone à distance. Les modèles sous Android 13 à 16 sont concernés. Si la notification n’est pas encore apparue, n’hésitez pas à vous rendre dans “Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour > Mise à jour de sécurité” pour vérifier et mettre à jour manuellement.

Lire : Cette faille critique d’Android permet de pirater votre smartphone à distance, téléchargez vite la mise à jour

Google Messages ajoute enfin un vrai raccourci vers la galerie

Les utilisateurs s’étaient plaints du nouvel affichage qui mettait la caméra en avant au détriment des photos déjà stockées. Google corrige le tir avec un raccourci clair. En effet, en passant par l’icône « + », on peut désormais ouvrir la galerie en plein écran et naviguer entre ses dossiers. Ce n’est pas encore idéal, mais c’est déjà bien plus pratique pour retrouver rapidement la photo ou la vidéo que l’on veut envoyer.

Lire : Google Messages corrige ce défaut qui faisait enrager les utilisateurs

Notre test de la semaine

Test Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : ils ont presque tout pour plaire

Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL impressionnent avec leur design réussi, leur bel écran lumineux, leur autonomie solide et surtout leur partie photo exceptionnelle. Android 16 et les outils Gemini ajoutent des fonctions utiles, le tout avec sept ans de mises à jour. On regrette toutefois que le Tensor G5 manque de puissance face à la concurrence et que la personnalisation logicielle reste limitée. À noter également que ce sont des appareils un peu lourds.

Lire : Test Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : dopés à l’IA, excellents en photo, ils ont tout pour plaire