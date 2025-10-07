Les voleurs de câbles de recharge pour voitures électriques vont vite déchanter face à la riposte implacable de cette entreprise

Les bornes de recharge pour voitures électriques sont la cible d’un nouveau type de vandalisme. Au Royaume-Uni, une entreprise pense avoir trouvé une solution ingénieuse pour mettre fin à ces vols à répétition.

La voiture électrique s’impose peu à peu, mais un problème inattendu compromet sa progression : le vol de câbles de recharge. Ces derniers contiennent du cuivre, un métal cher et très recherché. Résultat, de nombreuses bornes se retrouvent inutilisables après des vols nocturnes. Les opérateurs doivent alors remplacer le matériel à répétition, entraînant des coûts élevés et des retards pour les conducteurs.

Pour contrer ce phénomène, InstaVolt, le plus grand opérateur de recharge rapide du Royaume-Uni, a décidé de renforcer la sécurité de son réseau. La société équipe désormais ses bornes de câbles protégés par des gaines anti-coupure, enduits d’une teinture chimique permettant d’identifier les voleurs, et surtout dotés de traceurs GPS intégrés. Grâce à ce système, chaque câble pourra être suivi en temps réel et signalé à la police s’il quitte une zone autorisée.

InstaVolt mise sur des câbles équipés de traceurs GPS pour contrer les vols

Le système de protection imaginé par InstaVolt sera déployé sur les plus de 2 000 bornes rapides que l’entreprise possède à travers le Royaume-Uni. Chaque traceur envoie sa position toutes les trois secondes, ce qui permet de repérer immédiatement un câble volé et d’alerter la police. Pour le PDG Delvin Lane, cette technologie pourrait devenir un modèle pour tout le secteur. Le coût des vols est élevé : remplacement, main-d’œuvre et interruption de service pèsent sur les opérateurs. L’entreprise estime que chaque incident peut coûter plusieurs milliers d’euros et immobiliser une borne pendant plusieurs jours. En ajoutant le suivi GPS, les entreprises espèrent accélérer les récupérations et dissuader les revendeurs de cuivre.

Sur le meme sujet – Ce road trip en Europe révèle le vrai coût d’un voyage en voiture électrique

Face à cette menace, d’autres acteurs explorent des solutions différentes. D’autres entreprises comme Tesla travaillent déjà sur la recharge sans fil, évitant ainsi totalement le recours aux câbles. Porsche a d’ailleurs présenté un système à induction permettant de recharger sa voiture simplement en la garant au-dessus d’une plaque installée au sol. Ces innovations montrent que la recharge électrique évolue vite, entre sécurité renforcée et nouvelles technologies destinées à simplifier la vie des conducteurs.