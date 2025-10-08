Samsung n’est pas la marque Android la plus fiable, la couronne revient à…

Le Baromètre Fnac Darty 2025 met en avant la durabilité et la fiabilité des iPhone. Du côté d'Android, Samsung est bien placé, mais pas le meilleur.

Fnac Darty a publié son baromètre 2025 des marques de smartphone les plus durables du marché, basé sur les constatations de son propre SAV en termes de fréquence et de nature des pannes. Le rapport indique que le marché mobile en général va dans le bon sens. La durabilité, la fiabilité et surtout la réparabilité des appareils est bien meilleure que depuis le dernier baromètre.

Apple reste le fabricant de smartphone proposant les produits les plus durables. Il obtient un score de 142/200, faisant de l'iPhone le mobile disposant de la meilleure durée de vie. À la seconde place, on pouvait s'attendre à voir Samsung, le plus important vendeur de smartphones dans le monde et large leader sur le segment des mobiles Android haut de gamme en France. Mais c'est Honor qui se distingue, avec un score de durabilité atteignant 133/200. Samsung se trouve sur la dernière marche du podium, cumulant un score de 128/200.

Les smartphones Honor sont durables et fiables

Xiaomi et Motorola ne sont pas loin derrière, affichant respectivement un score de 125 et de 124 sur 200. Google déçoit avec ses Pixel, ne recevant que 112/200. Très sérieux en ce qui concerne la dimension logicielle, le constructeur a encore des efforts à consentir sur l'aspect matériel. Les marques européennes sont les mauvais élèves de ce baromètre. Le suédois Doro se contente d'un score de 97/200, tandis que le français Logicom tombe à seulement 52/200.

Sur la question de la fiabilité, Honor est presque au niveau d'Apple (157 contre 158 sur 200). Motorola se comporte aussi très bien avec un score de 144. Xiaomi est à 131, alors que Samsung est relegué loin derrière, avec un petit 115. Google fait encore moins bien avec 104. Les symptômes de panne les plus courants sont les suivants :

Smartphone qui ne s'allume plus : 28 %

Problème de charge : 22 %

Défaut affichage : 18 %

Problème de son : 17 %

Écran figé : 15 %

Le baromètre nous apprend que 88% des interventions du SAV Fnac Darty sont des réparations qui ne nécessitent pas de pièce de rechange. 35 % des achats d'un nouvel appareil visent à remplacer un produit défectueux.