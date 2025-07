La sortie des iPhone 17 approche, Windows 10 bientôt abandonné, c’est le récap’ de la semaine

L’iPhone 17 arrive en septembre, Windows 10 vit ses derniers mois, une nouvelle option très pratique rejoint Gemini, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, alors qu’Apple lève le voile sur la date de lancement des iPhone 17, Android profite d’un nouveau menu secret bien plus clair et d’une option maligne pour mieux gérer Gemini. Du côté de Microsoft, Windows 10 approche de sa fin de vie mais l’association The Restart Project veut aider les utilisateurs en détresse. Bonne nouvelle pour les joueurs, un plugin promet de multiplier par quatre les performances sur Steam Deck.

iPhone 17 : le lancement est prévu pour la semaine du 8 septembre

Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone dès la semaine du 8 septembre 2025, fidèle à son calendrier habituel. Quatre modèles sont attendus : iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et un tout nouveau venu, l’iPhone 17 Air, qui remplacera la version Plus. Plus fin et élégant, ce dernier se positionne face aux modèles ultra-fins de la concurrence, comme le Galaxy S25 Edge. Les Pro adopteront aussi un design repensé avec un grand module photo carré.

Lire : L’iPhone 17 et son modèle ultra-fin arrivent en septembre, voici la date prévue

Gemini sur Android : une nouvelle fonction pour retrouver vos conversations

Google continue d’améliorer Gemini avec une option attendue : la recherche de chats. Désormais disponible pour certains utilisateurs Android, elle permet de retrouver rapidement une discussion ou un fichier en tapant simplement un mot-clé dans un champ dédié. Déjà présente sur le web et iOS, cette fonction rend l’IA bien plus pratique pour ceux qui accumulent les échanges. Google déploie cette nouvelle fonctionnalité petit à petit et il faudra encore patienter avant de la voir arriver chez tous les utilisateurs.

Lire : L’IA Gemini sur Android reçoit cette petite option maligne qui change tout

Windows 10 vit ses derniers mois mais un collectif vole au secours des utilisateurs

Windows 10 ne recevra plus de mises à jour de sécurité à partir d’octobre 2025, avant un arrêt définitif en 2026. Plus de 400 millions de PC, incapables de passer à Windows 11, se retrouvent donc en difficulté. Pour les aider, l’association The Restart Project propose un « toolkit », soit une « boîte à outils » pour prolonger la durée de vie des machines et limiter les risques, tout en dénonçant la politique de Microsoft, jugée favorable au gaspillage électronique.

Lire : Fin de Windows 10 : des centaines de millions d’utilisateurs dans la panade, la résistance s’organise

Android réorganise un menu secret qui devient bien plus clair

Android 16 apporte son lot de nouveautés visibles, mais aussi des changements plus discrets. En effet, Google a entièrement revu son menu caché « Phone Information ». Les données sont désormais rangées dans quatre onglets séparés pour être plus faciles à consulter, et un onglet Satellite fait son apparition, signe que Google prépare peut-être de nouvelles fonctions. Une petite retouche, mais qui montre que la firme continue d’affiner son OS.

Lire : Android cache un nouveau menu secret qui change tout sur votre téléphone

Un plugin promet de booster les jeux jusqu’à 4 fois sur Steam Deck

Le plugin Lossless Scaling, développé par THS et disponible sur Steam pour 6,89 €, permet de doper les performances du Steam Deck, avec des gains pouvant atteindre 4 fois plus d’images par seconde sur certains jeux. Elden Ring dépasse ainsi les 80 IPS et des titres limités à 30 IPS comme Okami HD ou Shin Megami Tensei III s’affichent enfin en toute fluidité. Il faut toutefois jouer en mode fenêtré et utiliser Windows 10 1903 ou une version plus récente. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la vidéo contenant toutes les informations pour paramétrer Lossless Scaling.

Lire : Ce petit programme multiplie par 4 les performances des jeux sur Steam Deck

Nos tests de le semaine

Razer Deathadder V4 Pro : la nouvelle championne des souris gaming compétitives

Razer signe ici un quasi-sans-faute avec la Deathadder V4 Pro, pensée pour la performance pure. Ultra légère, dotée d’une ergonomie irréprochable, elle monte jusqu’à 45 000 DPI et offre un poll rate allant jusqu’à 8000 Hz. Ajoutez à cela une excellente autonomie et des options personnalisables, et vous obtenez une référence pour l’e-sport. Quelques bémols tout de même : la Deathadder V4 Pro est réservée aux droitiers, les clics sont un peu bruyants et le prix élevé pourrait refroidir les joueurs occasionnels.

Lire : Test Razer Deathadder V4 Pro : cette souris est la nouvelle référence du jeu compétitif

Xiaomi Watch S4 : une montre connectée toujours abordable

La Xiaomi Watch S4 mise sur ce qui fait sa force : un grand écran Amoled très lisible, une couronne rotative enfin intégrée, un suivi cardiaque précis et une autonomie solide avec charge rapide. La personnalisation reste un atout, grâce aux accessoires interchangeables. Malheureusement elle conserve aussi certains de ses défauts, tels que son gabarit imposant pour les petits poignets, son GPS perfectible et son module NFC inutile en France. On regrette également que la Watch S4 soit toujours privée de connexion 4G ou Wi-Fi ni et d’un magasin d’applications.

Lire : Test Xiaomi Watch S4 : une montre qui s’affirme, mais toujours au prix serré

Razer Joro : un clavier nomade séduisant

Le Razer Joro mise sur un design minimaliste, un poids plume et une frappe très agréable. Sa connexion sur PC et Mac, son éclairage RGB et sa très grande autonomie en font un excellent choix pour la bureautique et les utilisateurs nomades. En revanche, il reste peu adapté au jeu, malgré la présence du snap tap, et souffre de l’absence de pavé numérique et d’un léger manque de résistance. Un clavier avant tout pensé pour le confort et la mobilité pour ceux qui ne sont pas en quête de performance.

Lire : C’est le clavier gamer le plus fin du marché et il veut séduire les joueurs ultra nomades. On a testé le Razer Joro

Sony Bravia 5 : une TV complète et abordable

La Sony Bravia 5 séduit grâce à son cadre fin et élégant, son excellent travail d'upscaling des contenus SD, la colorimétrie très maîtrisée du mode cinéma et sa fonction Voice Zoom 3 efficace. Sa compatibilité avec tous les standards audio/vidéo et sa complétude fonctionnelle (Airplay, Google Cast, Remote Play…) nous a également conquis lors de notre test, surtout à ce prix compétitif. Quelques petites ombres au tableau malgré tout, tels que des reflets mal gérés, une luminosité perfectible, un léger flou en mode jeu et une connectique HDMI 2.1 limitée.

Lire : Test Sony Bravia 5 : une télévision compétitive et complète, malgré quelques concessions