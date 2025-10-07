La Tiny 2 Lite est une minuscule caméra PTZ (Pan, Tilt, Zoom), qui affiche pourtant de grandes ambitions. En effet, elle filme en 4K et met à profit l'intelligence artificielle pour offrir des fonctions de suivi automatique. Elle se configure via l'application Obsbot Center, particulièrement complète.

Pendant longtemps, quand on parlait de Webcam, la première marque qui venait à l'esprit était Logitech. Toutefois, depuis quelques années, on a vu apparaître de nouveaux acteurs proposant des modèles dits PTZ (pour Pan Tilt Zoom), dotés de moteurs permettant de faire pivoter le module intégrant le capteur optique sur deux axes (horizontalement et verticalement), et pouvant réaliser des zooms.

Le constructeur Obsbot propose deux webcams PTZ particulièrement sophistiquées, la Tiny 2 et sa petite sœur, que nous avons testée, la Tiny 2 Lite. L'équipement de cette dernière est censé lui permettre de filmer en 4K, même dans des conditions d'éclairage limitées. D'autre part, l'IA intégrée à l'application qui la contrôle donne accès à des fonctions originales, comme un suivi précis de la personne filmée.

De par son petit prix, la Obsbot Tiny 2 Lite peut remplacer avantageusement la webcam (fixe) d'un ordinateur portable ou constituer un complément intéressant à un PC de bureau, pour communiquer visuellement avec ses proches, pour réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux, ou même pour obtenir un résultat de grande qualité dans un contexte professionnel.

Bien sûr, toutes les plateformes de streaming vidéo et applications permettant de communiquer visuellement peuvent exploiter les images délivrées par la webcam : Whatsapp, YouTube, Twitch, Tik Tok, Instagram, Zoom, Teams, Google Meet, etc.

Les prestations de la Obsbot Tiny 2 Lite sont-elles à la hauteur de ses promesses ? C'est ce que nous allons voir.

Prix et disponibilité

La webcam Obsbot Tiny 2 Lite est proposée au prix de 199 €. Elle est accompagnée de son câble USB et d'un adaptateur USB C / USB A. Sa grande sœur, la Obsbot Tiny 2, qui exploite quant à elle des technologies plus sophistiquées (voir plus bas) est commercialisée à 369 €.

Mais il est aussi possible de bénéficier d'une petite réduction sur la caméra. En se rendant sur le site d'Amazon durant les Jours Flash Prime (et à condition d'être abonné Amazon Prime, donc) le prix passe à 169 €. Et si vous préférez vous rendre sur le site du constructeur, sachez que la même promotion s'applique, promotion à laquelle s'ajoute une réduction de 10%. Pour cela il vous suffit d'utiliser le code phonandroid25. Avec les frais de port pour la France, la Obsbot Tiny 2 Lite s'affiche donc à 167,10 €. Notez que cette promotion est valable du 7 au 14 octobre 2025.

Acheter la Obsbot Tiny 2 Lite sur Amazon

Acheter la Obsbot Tiny 2 Lite sur le site officiel

Pour ce qui est de la concurrence, Logitech propose les webcams Brio 4K et MX Brio, qui sont proposées respectivement à 180 € et 230 €. Mais il s'agit de webcams “traditionnelles”, à capteur fixe. Le seul modèle PTZ du constructeur est la Logitech PTZ Pro 2. Toutefois, comme son nom l'indique, elle n'est pas vraiment destinée aux particuliers. De plus, elle ne filme qu'en 1080p @ 30 images par seconde, et son format, nettement plus gros que celui de la Tiny 2, la destine plutôt à être posée sur un bureau (un support est néanmoins fourni pour l'installer au sommet d'un moniteur). Enfin, elle est vendue par Logitech à 600 €.

En fait, dans le domaine des webcams PTZ, un autre constructeur s'avère plus pertinent. Il s'agit de Insta360, qui est plutôt connu pour ses caméras d'action (style GoPro). Il offre toutefois un modèle, la Insta360 Link 4K, lancée à 370 € et que l'on trouve aujourd'hui aux environs de 300 €. Cette webcam PTZ offre de nombreuses fonctions très similaires à celles de la Obsbot Tiny 2.

Design

La Obsbot Tiny 2 Lite a l'avantage d'être particulièrement minuscule. En effet, elle ne mesure que 4,7 x 4,4 x 6,2 cm, pour un poids inférieur à 100 grammes (95,6 grammes exactement). Du coup, on peut facilement se déplacer avec la webcam dans un sac, voire même dans sa poche. Et elle se fait donc particulièrement discrète, une fois installée au sommet d'un moniteur ou de l'écran d'un PC portable.

Cette opération s'effectue très rapidement, grâce à sa pince intégrée. Si cette dernière n'offre pas une prise très sécurisée, il n'y a que très peu de risque que la webcam tombe, sauf bien sûr si on déplace son PC portable sans ménagement. Mais, a priori, ce type de fixation est suffisant. Bien sûr, le webcam peut également être posée tout simplement sur n'importe quelle surface plane.

Si cela ne suffit pas, le constructeur propose en option un support réglable, vendu 20 €, sur lequel on peut poser la Tiny 2 Lite (elle est alors maintenue par aimantation), afin de pouvoir la faire basculer, ce qui permet d'obtenir une plus grande flexibilité en matière de prise de vue (filmer à la verticale par exemple). Il est également possible de fixer la webcam sur un trépied (le constructeur en propose un en option pour 149 €).

La Obsbot Tiny 2 Lite bénéficie de belles finitions, grâce à un alliage d'aluminium. Son objectif est placé dans un bloc cubique pouvant pivoter selon deux axes de rotation. Ainsi, ce dernier peut pivoter sur 140 degrés à l'horizontale, vers la gauche et vers la droite, et sur 140 degrés à la verticale. Un connecteur USB C permet de raccorder facilement la webcam à l'ordinateur (en USB 2.0). Un câble USB C est fourni, ainsi qu'un adaptateur USB C / USB A.

Performances

La webcam Obsbot Tiny 2 Lite Vidéos est équipée d'un capteur CMOS de 48 mégapixels, ce qui lui permet de filmer en 4K (2160p) avec 30 images par seconde, ou en Full HD (1080p), avec 60 images par seconde. Et pour offrir une image nette et précise, même si les conditions d'éclairage ne sont pas idéales (le soir, dans une pièce comportant peu de sources lumineuses, par exemple), ce capteur est d'assez grande taille.

En effet ce dernier mesure 1/2”, ce qui lui permet de capter plus de lumière que – par exemple – le capteur de la webcam Obsbot Tiny 4K (1/2.8”), afin de capturer des images offrant des couleurs plus précises. On note que la Insta360 Link 4K exploite elle aussi un capteur de 1/2”. En revanche, la grande sœur de la Tiny 2 Lite, la Tiny 2 embarque un capteur encore plus grand : 1/1.5”.

L'objectif de la webcam a une focale équivalente à un objectif grand-angle de 26 mm, et une ouverture de f/1,8. Il capture les images avec un angle de vue horizontal de 67,2 degrés (et de 79,4 degrés en diagonale). La mise au point s'effectue automatiquement par détection de phase (PDAF), avec une distance minimale de 10 cm.

La webcam peut réaliser un zoom numérique 4x au maximum. D'autre part, elle capte le son par l'intermédiaire de deux micros omnidirectionnels, avec trois niveaux de réduction de bruit.

Lors de nos tests, nous avons pu constater la bonne qualité de la captation de l'image. La prise en charge du mode HDR permet d'améliorer la précision des détails dans les zones très sombres ou très éclairées. D'autre part, si la qualité audio est suffisante dans le cadre d'une conversation informelle avec des proches, elle n'est toutefois à la hauteur de ce qu'on peut obtenir avec le micro d'un bon casque ou un véritable micro indépendant. Une solution audio complémentaire est donc à envisager si on désire obtenir un résultat de meilleure qualité, pour la réalisation de vidéos diffusées sur des plateformes comme YouTube.

Obsbot Center

Le comportement de la webcam peut être géré très précisément par l'application Obsbot Center (Mac et PC), qui peut piloter jusqu'à 4 caméras. Et malgré son apparence quelque peu déroutante, à première vue, en raison du nombre important d'options disponibles, elle s'avère finalement plutôt facile à maîtriser, avec des fonctions assez simples à comprendre et bien expliquées.

Ainsi, la section Console comporte toutes les options permettant de gérer les déplacements de la Tiny 2 Lite. À commencer par un joystick virtuel, qui sert à modifier l'angle de vue de la caméra et pour éventuellement zoomer. Notons qu'il est également possible d'utiliser la souris directement dans la fenêtre de prévisualisation pour faire pivoter la webcam.

Toutefois, l'option la plus intéressante est celle qui met à profit l'intelligence artificielle pour permettre à la webcam de suivre automatiquement la personne filmée, en effectuant ci besoin des zooms avant / arrière pour que la séquence soit plus attrayante.

Et force est de constater que ce mode fonctionne parfaitement et permet de rendre la vidéo plus séduisante, dans la mesure où elle permet une grande liberté d'action (on n'est pas obligé de rester figé devant son écran). Toutefois, il faut prendre soin de ne pas se déplacer trop vite, sous peine de voir la caméra se figer, car sa vitesse de rotation de la webcam est limitée.

De nombreuses possibilités de suivi sont proposées : suivi du haut du corps, du bas du corps, en gros plan, de la main, et même du corps sans la tête (?!). Il est aussi possible de définir une zone au-delà de laquelle le sujet filmé ne sera plus suivi et d'activer le suivi automatique d'une nouvelle personne qui entre dans le champ de vision, lorsque la première est sortie de la zone filmée.

Enfin, trois zones peuvent être définies, qui – lorsqu'elles sont filmées – entraînent l'arrêt du suivi automatique.

D'autre part, certaines manipulations peuvent être réalisées en effectuant des gestes simples de la main. Et, encore une fois, ces derniers sont bien identifiés, en particulier le geste qui permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique. Pour cela, il suffit de montrer la paume de sa main. Lorsque le suivi est activé, la petite LED de la Webcam est bleue. Elle passe en vert dès qu'on désactive cette fonction.

D'autre part, le zoom 2x avant / arrière 2x, en formant un L avec son pouce et son index, fonctionne bien également. En revanche, le zoom dynamique, qui s'obtient en éloignant ou en rapprochant ses deux mains qui forment chacune un L, est un légèrement plus capricieux. Cette manipulation peut dépanner pour zoomer lorsqu'on ne se trouve pas à côté de sa machine. Dans le cas contraire, autant utiliser la console de contrôle de l'application.

De plus, on peut regretter qu'il ne soit pas possible de passer rapidement en mode veille en faisant un geste de la main. Car, pour activer immédiatement le mode AFK, il faut faire basculer le module qui comprend le capteur vers le bas. Dans ce cas, un message d'absence vidéo, pré enregistré avec l'application Obsbot Center, est diffusé.

Or, lors de notre test, la Webcam était perchée en haut d'un moniteur 45 pouces et il ne suffisait pas de tendre le bras pour orienter le module du capteur vers le bas. Le problème se pose également si on ne se trouve pas devant son ordinateur. Une option permet également d'activer la mise en veille automatique après x minutes.

Et, grâce au mode Groupe, la webcam élargit automatiquement le cadrage pour mieux intégrer de nouveaux intervenants, lors d'une réunion par exemple.

D'autre part, à l'instar du mode Portrait des smartphones, il est possible de flouter l'arrière-plan, avec une intensité plus ou moins forte et de procéder à quelques retouches du visage ou du corps, voire même d'ajuster son maquillage (pour les femmes a priori !). Toutes les options pour apparaître sous son meilleur jour sont présentes. On dispose également de filtres pour modifier la colorimétrie (et même se filmer en noir et blanc).

Enfin, une autre fonction pratique, offerte par l'application Obsbot Center, est celle qui permet de prédéfinir trois positions. Ces préréglages, très facilement configurables, permettent d'accéder en un clic à des plans plus ou moins rapprochés, avec ou sans Bokeh, avec filtres colorimétriques, etc.

À propos de la Obsbot Tiny 2 “pas lite”

Outre son capteur de plus grande dimension (1/1.5″), la webcam Obsbot Tiny 2 exploite une technologie double ISO natif. Ces deux niveaux de sensibilité ont pour but d'améliorer la qualité des vidéos prises de jour (ISO faible pour éviter les effets de surexpositions), mais aussi des conditions d'éclairage plus délicates, dans l'obscurité par exemple (ISO élevé pour des vidéos sans bruit numérique).

D'autre part, ce modèle est censé offrir une mise au point plus précise et plus rapide, même dans l'obscurité, car l'autofocus est effectué sur tous les pixels de l'image. La webcam peut également être pilotée par l'intermédiaire de commandes vocales (en anglais et chinois !) et dispose d'un mode Bureau, qui permet de cadrer automatiquement un document, posé devant l'écran et sur lequel on écrit.

Enfin, la Obsbot Tiny 2 est dotée d'un port USB C 3.0, pour que les vidéos 1080p soient transmises telles quelles, sans compression ni encodage.

Un écosystème complet

Le constructeur Obsbot propose plusieurs accessoires compatibles avec la Tiny 2 Lite. À commencer par une télécommande, toujours pratique pour piloter la webcam à distance (59 €).

Il propose également un trépied ou un petit support orientable, à fixer au sommet d'un moniteur ou d'un PC portable. La webcam est alors maintenue par aimantation et peut basculer selon différentes inclinaisons, pour filmer par exemple à la verticale. Ce support, vendu 20 €, est fourni en standard avec la Tiny 2.

On trouve également un boîtier permettant de connecter la webcam directement à une TV ou à un moniteur HDMI (UVC to HDMI), pour 199 €, ou un micro sans fin, à deux canaux (109 €). Signalons enfin que la Obsbot Tiny 2 Lite est compatible avec l'Elgato Stream Deck, une console permettant de piloter la webcam par l'intermédiaire de 15 boutons déclenchant autant d'actions prédéfinies (170 €).