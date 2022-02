Apple gagne plus d’un milliard de dollars par jour

Apple continue d'amasser un impressionnant trésor de guerre. Sur base des derniers résultats trimestriels de la firme, on estime que le fabricant d'iPhone gagne plus d'un milliard de dollars par jours. Grâce au succès monstre de ses produits, Apple s'impose comme le troisième plus grand groupe au monde.

Fin janvier 2022, Apple a levé le voile sur ses résultats trimestriels pour le dernier trimestre de 2021. La période, marquée par la sortie des iPhone 13, a permis au géant de Cupertino de générer 71,63 milliards de dollars de revenus. En dépit de la pénurie de puces informatiques et des lignes de production qui tournent au ralenti, Apple annonce un chiffre d'affaires historique de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 %.

D'après les estimations de nos confrères de TradingSat, Apple a gagné en moyenne 1,35 milliard de dollars de revenus chaque jour entre octobre 2021 et décembre 2021. Notez que le groupe américain était déjà parvenu à engranger un milliard de dollars quotidiennement en fin 2019. Á l'époque, les ventes avaient été dopées par la sortie de nouveaux iPhone, mais aussi de nouveaux wearables comme l'Apple Watch et les AirPods Pro.

Apple explose tous les records

Les derniers mois de l'année sont généralement les plus lucratifs d'Apple. La marque profite de la sortie sur le marché de nouveaux modèles d'iPhone et de la période des fêtes de fin d'année. Fort de ces ventes records de l'an dernier, Apple est devenu la première entreprise à dépasser les 3000 milliards de capitalisation.

Apple est la troisième entreprise à rapporter le plus de revenus au monde d'après le classement Fortune. Devant le géant de Cupertino, on trouve des mastodontes comme Walmart et Amazon. En 2011, Apple devait encore se contenter de la 35ème place du classement. En 2001, avant la sortie de l'iPhone, Apple ne générait que 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels, soit 70 fois moins qu'en 2021 (380 milliards de dollars).

D'après les analystes, la rentabilité de la firme américaine ne devrait pas baisser de si tôt. L'arrivée d'Apple sur le terrain de la réalité augmentée et virtuelle, avec les très attendues Apple Glass, devrait s'accompagner d'une nouvelle explosion de ses revenus.

Source : TradingSat