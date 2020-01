Apple a gagné jusqu’à 1 milliard de dollars par jour en 2019 grâce aux AirPods, Watch et iPhone 11 !

Apple vient d’annoncer ses résultats pour l’année 2019 et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont particulièrement impressionnants cette année. La firme cite une « fore demande » autour des iPhone 11 et 11 Pro ainsi que les ventes de la branche wearables (Apple Watch, AirPods, Beats…) en forte hausse de 37% d’une année sur l’autre comme principales raisons de cette embellie. La firme est également parvenue à compenser ses difficultés en Chine.

Apple vient de dévoiler ses résultats pour l’année 2019, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils en imposent : la firme a réalisé 91,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le dernier trimestre 2019. Ce qui est nettement plus que les 88 milliards de dollars initialement anticipés par les analystes. Ce trimestre qui court du 1er octobre au 31 décembre compte 92 jours. Cela veut donc dire qu’Apple a gagné en moyenne près d’un milliard de dollars par jour sur ce seul trimestre !

Bien sûr, il y a des raisons à cela. Le dernier trimestre de l’année est en général celui où les grands groupes réalisent le plus de chiffre d’affaires, grâce à la saison des fêtes de fin d’année. Mais il n'empêche : l’année dernière, les résultats étaient plutôt en déclin avec un total de 84,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Et ce qui différencie surtout ces deux périodes, c’est la sortie de nouveaux iPhone, mais aussi de nouveaux wearables comme l’Apple Watch ou les écouteurs AirPods, AirPods Pro, Beats et Powerbeats.

Les iPhone 11, 11 Pro et Pro Max séduisent plus que jamais

Bien qu’Apple se refuse depuis déjà un certain temps à nous donner des détails sur les ventes de chaque modèle, Tim Cook a tenu à souligner que cette performance est en grande partie due aux ventes de la gamme iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Ces modèles, moins novateurs qu’espéré au départ, se sont révélés être des itérations particulièrement raffinées. Ils ont rattrapé sur bien des points leurs concurrents Android, tout en améliorant l’expérience des utilisateurs.

Le modèle le moins cher, iPhone 11, était par ailleurs proposé 50 dollars moins cher que son prédécesseur lors de sa sortie. La base d’appareils de l’écosystème a ainsi dépassé les 1,5 milliards d’appareils. Mais les performances des iPhone ne sont pas la seule explications de ces résultats. Apple a également stimulé les AirPods, catégorie de produits dont les ventes explosent, avec de nouveaux AirPods Pro. Tim Cook ajoute que la demande d’Apple Watch est resté également particulièrement soutenue.

Apple a également réussi à absorber et compenser ses difficultés en Chine. La région a contribué à hauteur de 13,58 milliards de dollars sur les résultats du 4e trimestre 2019 ce qui est peu ou prou la même chose que l’année dernière. Comment ? En misant sur l’Europe et les Etats-Unis : les européens ont dépensé 3 milliards de dollars en plus en produits Apple pendant la saison des fêtes. Quant aux américains, ils ont dépensé 4 milliards de dollars en plus d’une année sur l’autre.

Services toujours au beau fixe

Apple n’est peut être pas au bout de ses peines en Chine sur fond de tensions commerciales, mais aussi à cause de la pandémie de coronavirus qui pourrait perturber la production. Néanmoins les conséquences réelles de l’épidémie restent à démontrer à ce stade. Enfin, difficile de ne pas parler des services (iCloud, Apple TV+, App Store…). Le chiffre d’affaires qu’ils ont généré sur le dernier trimestre est de 12,7 milliards de dollars. Tim Cook ajoute que le taux de croissance de tous les services de la firme et désormais un nombre à deux chiffres.

D’ici fin 2020, Apple peut par ailleurs espérer commencer à récolter les fruits des abonnements TV+, après avoir offert un grand nombre d’accès gratuits sur 12 mois aux clients ayant récemment acheté un produit Apple. Ce qui devrait également stimuler les revenus de la firme.

Source : 9to5Mac