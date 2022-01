Apple compte plus de 1,8 milliard d’iPhone, iPad ou Mac dans le monde

Apple compte désormais plus de 1,8 milliard d'iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac actifs dans le monde. Grâce au succès de ses derniers produits, le géant de la Silicon Valley a généré des revenus records en dépit de la pénurie et de la crise sanitaire.

Ce 27 janvier 2022, Apple a publié ses résultats trimestriels pour le dernier trimestre de 2021. Grâce au succès monstre des iPhone 13, le géant de Cupertino a généré 71,63 milliards de dollars de revenus sur la période, en hausse de 9% par rapport à fin 2020. C'est un nouveau record pour la marque.

Grâce à la sortie des nouveaux MacBook Pro, le secteur des ordinateurs a également explosé. Apple a vendu pour 10,85 milliards de dollars de Mac, en hausse de 35% sur un an. En dépit des pénuries chroniques provoquées par la crise des semi-conducteurs, Apple se félicite “d'un chiffre d'affaires historique de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 % d'une année sur l'autre”. La marque annonce aussi des bénéfices de 30 milliards.

Apple continue d'accroître son parc d'utilisateurs

Dans son communiqué, Apple révèle qu'il y a 1,8 milliard d'appareils actifs de son cru dans le monde. Ce chiffre concerne à la fois les iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch ou les AirPods. D'après les chiffres communiqués en 2020, on estime que l'iPhone représente 1 milliard de ces terminaux actifs.

“Les résultats records de ce trimestre ont été rendus possibles par notre gamme de produits et services les plus innovants de tous les temps. Nous sommes heureux de connaître la réponse des clients du monde entier à un moment où rester connecté n'a jamais été aussi important”, déclare Tim Cook, PDG d'Apple, confirmant que les dernières nouveautés de la marque ont dopé les ventes.

D'après Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, les services proposés par la marque, comme Apple Music, Apple Arcade ou TV+ continuent d'attirer de plus en plus d'usagers. Les services comptent désormais 785 millions d’abonnés payants, soit 165 millions d’abonnements supplémentaires en l'espace d'un an. La multiplication des offres, comme Apple Music Voice Plan, ont contribué à cette augmentation du nombre de clients. Sur le trimestre, Apple a gagné 19,52 milliards de dollars grâce à ses services, l'un des nouveaux moteurs de croissance de l'entreprise.