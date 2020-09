Fitness + : Apple lance un abonnement payant à des vidéos et exercices sportifs via l’Apple Watch

C’était l’une des «quasi» surprises de la keynote d’Apple : Fitness+ est le nouveau service par abonnement de la firme de Cupertino. Profitant de l’engouement mondial pour le sport à domicile depuis le début de l’épidémie de Covid-19, Fitness+ propose des cours de fitness dans une douzaine de disciplines et un système de recommandations personnalisées. Son prix : 80 dollars par an. Mais il est plus pertinent si vous avez une Apple Watch.

Hier soir a eu lieu la keynote de rentrée 2020 d’Apple. Une conférence qui n’en était pas une, puisque tout a été minutieusement filmé et travaillé. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes (et sur YouTube) des articles sur la plupart des nouveautés annoncées : iPad Air et iPad classique, Watch Series 6 et Watch SE et Apple One (puisque les bundles sont désormais officiels). Il ne manque plus à l’appel que Fitness+.

Lire aussi – iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS 7 sont disponibles, comment les télécharger ?

L’arrivée de Finess+ n’est pas une surprise. Il y a un mois, au détour d’une fuite relayée par Bloomberg à propos d’Apple One, nous apprenions que la firme de Cupertino s’apprêtait à lancer un nouveau service payant sur abonnement pour ceux qui cherchent à se maintenir en forme. Un service similaire à Nike Training Pro, Peloton ou encore Runkeeper (même si, pour ce dernier, les disciplines sont plus variées).

Ces rumeurs disaient vrai. Fitness+ est bien un service par abonnement qui vient en complément d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud et Apple News+. Il s’agit d’une plate-forme vidéo qui propose des entrainements à suivre en temps réel avec un coach. Une douzaine de disciplines sont proposées : danse (façon Zumba), stretching, yoga, HIIT, marche sportive et course en intérieur, musculation, etc. Il y en a pour tous les gouts, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Apple Watch obligatoire

Fitness+ est totalement intégré à l’écosystème d’Apple. D’abord, si vous possédez une Apple Watch, les entrainements sont synchronisés avec les informations de la montre : rythme cardiaque, distance parcourue, calories brulées, temps d’effort, etc. Ces informations sont compilées dans l’application Santé (avec un beau tableau de bord). Et le système peut vous recommander un programme d’entrainement personnaliser en fonction des informations. D’ailleurs, si vous n’avez pas d’Apple Watch, Fitness+ est beaucoup moins pertinent (voire inutile). Et c’est certainement son principal défaut, car il n'y a pas que les utilisateurs d'Apple Watch qui pourraient vouloir s'entrainer.

Intégration aussi à l’écosystème de la firme grâce à Apple Music : Fitness+ peut se synchroniser avec votre compte Apple Music (si vous y êtes abonné) pour rythmer votre séance d’entrainement. Intégration aussi avec les appareils Apple : vous pouvez suivre les entrainements sur iPhone, iPad ou Apple TV. Et les informations de la montre s’affichent intelligemment à l’écran, mettant en exergue les plus importantes au bon moment. Intégration avec Apple One bien sûr. Fitness+ fait partie du bundle « Premier Plan », le plus cher à 30 dollars par mois.

Le premier service d'Apple avec un tarif annuel

Le prix de Fitness+ est de 9,99 dollars par mois. Mais Apple a évidemment pensé à ceux qui s’entrainent toute l’année. Le prix annuel est de 79,99 pour une année. Soit quatre mois offerts par rapport à l’abonnement mensuel. Ce n’est pas mal du tout. D’autant que Fitness+ est le premier service d’Apple à bénéficier d’un tarif annuel. Nous espérons que cette tendance se généralisera aussi sur les autres services payants de la firme. Notez aussi que Fitness+ est offert pendant le premier mois. Et si vous venez d'acheter une Apple Watch (Series 6, Series 3 ou SE), c'est trois mois offert.

Deux informations importantes à signaler. D’abord, Fitness+ est compatible avec le partage familial. Cela veut dire que monsieur et madame peuvent, indépendamment, profiter du service sans que les recommandations s’emmêlent les pinceaux (les abonnés Netflix savent de quoi nous parlons). Fitness+ n’est pas encore programmé pour une sortie française.

Ensuite, le service sortira dans un premier temps aux États-Unis à une date qui n’a pas été précisée (certainement après le lancement des iPhone 12, grands absents de la keynote d’hier soir). Mais Apple promet que cela se fera avant la fin de l’année. D’ici là, peut-être que la firme aura choisi la façon d’exporter le service dans les pays qui ne sont pas anglophones.