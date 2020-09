Apple One : Spotify accuse Apple d’abus de position dominante

Apple One, l'abonnement tout-en-un qui inclut Apple Music, Arcade, TV et iCloud, provoque la colère de Spotify. Le leader du streaming musical accuse Apple d'abuser de sa position dominante pour désavantager ses concurrents et mettre en avant Apple Music. La firme de Tim Cook a rapidement réagi aux accusations de Spotify.

Ce 15 septembre 2020, Apple a annoncé Apple One, un pack d'abonnements qui regroupe plusieurs services proposés par Apple (TV+, Music, Arcade, News+, iCloud…) à un prix avantageux. En France, l'offre individuelle, comprenant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et offre 50 Go d'espace sur iCloud, ne coûte que 14,95 euros par mois.

L'arrivée de ces bundles a irrité Spotify, le service de streaming concurrent d'Apple Music. Dans un communiqué relayé par nos confrères de The Verge, le service suédois accuse une nouvelle fois Apple de pratiques commerciales déloyales.

“Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et des pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en privilégiant ses propres services. Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d'Apple, qui, s'il n'est pas contrôlé, causera un préjudice irréparable à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives” tacle Spotify.

Ce n'est pas la première fois que Spotify accuse Apple d'abus de position dominante. En 2019, Spotify portait plainte contre Apple auprès de la Commission Européenne, accusant la firme d'avantager Apple Music sur son App Store. Le service critique notamment la commission de 30% imposée par Apple “sur les achats effectués via le système de paiement Apple”. Spotify assure qu'Apple impose des limitations aux services de streaming rivaux.

Apple répond aux critiques de Spotify

Dans un communiqué, Apple a réagi aux accusations formulées par son concurrent. “Nous lançons Apple One car il propose un excellent rapport qualité-prix pour les clients et un moyen simple d'accéder à la gamme complète des services d'abonnement d'Apple. Il est parfait pour tous ceux qui aiment l’un de nos services et qui souhaitent obtenir plus pour moins cher, et c’est particulièrement idéal pour les familles” se défend Apple.

Apple précise aussi que “nos clients peuvent découvrir et profiter d’alternatives à chacun des services Apple”. L'application Spotify, comme celles de nombreux services de streaming musical (YouTube Music, Deezer…) est en effet disponible sur l'App Store. Néanmoins, on notera qu'Apple Music est directement intégré à l'application Musique, présente par défaut sur les appareils Apple.

Source : The Verge