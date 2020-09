AirPods Studio : voici un aperçu du premier casque audio d’Apple

L'AirPods Studio, le casque audio d'Apple, apparaît dans une première fuite. Quelques photos volées montrant l'accessoire ont en effet été mises en ligne sur la toile, suivis par des rendus 3D. Les images montrent le design complet du casque avec réduction de bruit en version Sport.

Ce mercredi 16 septembre, un leaker appelé Fudge a publié une première photo volée de l'AirPods Studio sur Twitter. Peu après, l'informateur chinois a révélé une courte vidéo montrant le casque. Evidemment, on ignore encore si ces images sont légitimes. Néanmoins, Jon Prosser, un leaker réputé malgré son historique mitigé, a dévoilé des rendus 3D montrant l'AirPods Studio. Ces images corroborent les photos volées de Fudge. Enfin, les images et rendus coïncident avec le descriptif de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, publié en avril dernier. Les clichés ressemblent aussi à l'aperçu apparu dans le code de la beta d'iOS 14.

Premier aperçu de l'AirPods Studio édition Sport

Les images montrent le modèle Sport. Aux dernières nouvelles, Apple lancerait en effet deux modèles : un casque aux allures premium pour les mélomanes et un casque destiné plutôt aux sportifs. Les deux variantes se distinguerait uniquement par les matériaux et les finitions. La déclinaison haut de gamme serait recouverte de cuir. De son côté, la variante Sport miserait plutôt sur un tissu léger similaire à celui du HomePod. Certains éléments du casque, comme les arceaux, seraient modulables.

Comme on peut le voir, Apple opterait pour des coussinets plus anguleux qu'arrondi. Le look du casque tranche avec celui des autres casques audio haut de gamme sur le marché, comme le Bose 700 ou le Sony WH-1000XM4. D'après Jon Prosser, Apple intégrerait un port de recharge USB-C et ferait l'impasse sur la prise jack (ce qui n'est pas vraiment une surprise). Enfin, il serait réversible. Pas besoin de vous assurer que l'oreillette droite est bien placée sur votre oreille droite.

D'après les rumeurs, Apple pourrait présenter le casque lors de la keynote des iPhone 12 en octobre ou lors d'une troisième conférence en novembre. Les fuites tablent sur un prix de départ de 349 dollars pour l'AirPods Studio. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.