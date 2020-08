iPhone 12 : Music, Arcade, TV+… Apple va lancer un abonnement tout-en-un baptisé Apple One

Longtemps attendus, les packs combinant plusieurs services par abonnement arrivent bientôt chez Apple. Le nom de ces packs serait Apple One. L’offre de base inclurait Apple Music et Apple TV+. Des options permettraient d’ajouter iCloud, Arcade et News+. Le lancement coïnciderait avec celui des iPhone 12.

La rumeur circule depuis longtemps : Apple combinerait plusieurs services en un pack complet, à l’image d’Amazon Prime. Il s’agit d’une tactique commerciale relativement commune pour augmenter les revenus moyens par utilisateur : vous payez un service plein pot et, pour quelques deniers de plus, vous en avez un deuxième… et un troisième… etc. Un peu comme votre forfait mobile qui combine appel, messagerie, Internet et peut-être même Spotify, Deezer, Netflix ou OCS.

Les premières fuites concrètes, diffusées par Bloomberg et le Financial Times, datent de 2019. Elles révélaient l’existence du projet, mais ni la date de sortie, ni les services associés et encore moins les prix à attendre. À la fin du printemps dernier, une autre fuite concrète révélait la proximité du lancement de ces offres combinées. Celles-ci apparaissaient dans le code source de la version 13.5.5 d’iOS. Cela ne faisait donc plus de doute.

Music et TV+ obligatoires, les autres en option

Bloomberg révèle aujourd’hui de nouveaux détails concernant les offres combinées d’Apple. D’abord, elles seront commercialisées sous le nom d’Apple One. L’abonnement unique qui combine tous les services digitaux commercialisés par la firme. Cela comprend notamment Apple Music et Apple TV+. Cela comprendra aussi Apple Arcade, Apple News+ et même iCloud. Il y aurait même un autre service concerné, lequel n’a pas encore été lancé. Il s’agirait d’un service de fitness que Bloomberg présente comme un concurrent de Peloton ou de l’application Nike Training Club Premium.

Apple One se déclinerait en plusieurs offres groupées. La première, la plus simple, serait formée d’Apple Music et Apple TV+. Plusieurs offres ajouteraient ensuite un, deux ou trois autres services parmi Arcade, News+ et iCloud. L’abonnement le plus cher comprendrait les cinq services et l’abonnement fitness.

Une économie de 2 à 5 dollars par services

Côté prix, les premiers éléments présentés par Bloomberg laissent entendre une tarification prudente : le premier service serait payé plein pot, et chaque service supplémentaire ferait économiser 2 à 5 dollars par service supplémentaire sur le prix individuel. Un exemple. Apple Music vaut 10 dollars par mois. Apple TV+ est vendu 5 dollars. La réunion serait donc proposée à 13 dollars. Cette règle ne prendrait pas en compte certaines options, comme le partage familial d’Apple Music ou les différents paliers de stockage d’iCloud.

La présentation d’Apple One serait calée avec celle des iPhone 12, soit le 13 octobre à en croire les fuites les plus récentes. Le lancement commercial d’Apple One dépendra certainement du déploiement d’une mise à jour d’iOS, ce qui est souvent le cas avec les nouveaux services de la firme. Quant à la compatibilité, Apple One sera certainement compatible avec tous les modèles pouvant tourner sous iOS 13 et iOS 14.

Source : Bloomberg