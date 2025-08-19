Apple va lancer un nouvel iPhone à petit prix

L'iPhone 17e est bien prévu pour constituer l'entrée de gamme de la prochaine génération de smartphones d'Apple. Mais que va-t-il apporter de plus que l'iPhone 16e ?

Apple veut toucher plus de consommateurs. Cette année, le constructeur a lancé l'iPhone 16e, un mobile moins cher que les autres modèles de la génération, au prix de sacrifices techniques. Et un nouveau MacBook d'entrée de gamme, équipé d'une puce d'iPhone, devrait bientôt voir le jour pour abaisser le ticket d'entrée des laptops frappés du logo à la pomme. La firme va poursuivre avec cette stratégie et commercialiser un iPhone 17e, alors que les iPhone SE ne sortaient pas à chaque génération.

Le leaker Digital Chat Station nous donne de premières informations quant à cet appareil. Il serait doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, comme son prédécesseur. Côté appareil photo, rien de nouveau non plus. On resterait sur un unique capteur dorsal de 48 MP et une caméra frontale de 12 MP avec Face ID, dont les capteurs sont intégrés dans une encoche, et non pas un Dynamic Island.

Un iPhone 17e avec peu de nouveautés ?

L'iPhone 17e aura par contre droit à un boost de performances avec la puce A19. Il devrait s'agir du même SoC qui équipera l'iPhone 17 standard. Les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient quant à eux embarquer une puce plus puissante, l'A19 Pro. La promesse de ce terminal sera la même : accéder à des performances haut de gamme et à iOS, le tout dans un appareil neuf et récent, à prix réduit. La proposition a en tout cas séduit les consommateurs : l'iPhone 16e a réalisé des ventes solides, notamment en Europe, où le pouvoir d'achat est moins élevé qu'aux États-Unis.

Reste qu'on se demande quel argument va avancer Apple pour séduire les utilisateurs avec cette nouvelle mouture. De ce qu'on sait jusqu'ici, il n'y aura que très peu d'évolutions par rapport à l'iPhone 16e. Une meilleure puce n'est pas vraiment ce qui va intéresser le grand public. Si l'iPhone 17e n'arrive pas avec une proposition forte, l'iPhone 16e, qui sera alors moins cher, pourrait bien lui faire de l'ombre.