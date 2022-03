iOS 15.4 : les 10 nouveautés les plus attendues

iOS 15.4 sera l’une des plus grosses mises à jour pour iPhone des derniers mois. Le système d’exploitation est encore en bêta, mais de nombreuses fonctionnalités ont déjà montré le bout de leur nez. On a sélectionné pour vous les 10 d’entre elles qui méritent le détour.

Les utilisateurs d’iPhone ont connu des débuts difficiles au lancement d’iOS 15. Pendant plusieurs semaines, le système d’exploitation a été truffé de bugs, ce qui a rendu son installation assez risquée, aussi bien pour la sécurité que pour la stabilité du smartphone. Fort heureusement, la firme de Cupertino a depuis multiplié les patchs et l’OS est désormais pleinement fonctionnel.

Dès lors, il est temps pour Apple de déployer sa première mise à jour majeure depuis plusieurs mois. iOS 15.4 regorge déjà de fonctionnalités alléchantes, qui s’illustrent pour l’heure en bêta, ouverte depuis le 27 janvier. Pour vous, nous en avons sélectionné 10, que nous estimons les importantes et intéressantes. Petit tour d’horizon.

Face ID déverrouille l’iPhone même avec un masque

Depuis iOS 14.5, il est possible d’utiliser Face ID même en portant un masque sur le visage. Toutefois, pour l’heure, il faut encore disposer d’une Apple Watch pour que cela fonctionne. Avec iOS 15.4, Apple va débloquer la fonctionnalité pour tous les utilisateurs d’iPhone. Pour cela, Face ID va scanner la partie du visage à découvert, en se concentrant notamment sur le contour des yeux. Notez que la firme précise que cette méthode reste moins précise et sécurisée que l’analyse d’un visage complet.

Il sera plus simple de scanner du texte dans Notes et Rappels

Notes a été une des applications victimes des multiples failles d’iOS 15, puisqu’il a été pendant un temps possible d’y accéder sans déverrouiller l’iPhone. Maintenant que la vulnérabilité a été corrigée, Apple peut améliorer son application. Avec iOS 15.4, plus besoin de nombreux clics pour scanner un texte et l’ajoute dans Notes. Il suffira d’ouvrir l’appareil photo et choisir l’option « Scanner le texte ». Il sera également possible d’ajouter le texte dans Rappels.

Apple lance Tap to Pay pour les commerçants

Début février, Apple a officialisé le lancement de Tap To Pay aux États-Unis. Grâce à cette fonctionnalité, les commerçants pourront transformer leur iPhone en véritable terminal de paiement, puisque le smartphone pourra recevoir les versements à pâtir de carte de crédit, Apple Pay ou encore Apple Cartes. Pour ce faire, la firme de Cupertino se repose sur la technologie NFC, ce qui signifie qu’il sera également possible de payer avec Google Pay ou Samsung Pay.

Un nouveau widget pour Apple Cartes

En parlant d’Apple Cartes, l’application va se doter d’un nouveau widget sur iOS 15.4. Il sera ainsi possible d’accéder rapidement à toutes ses cartes de crédits, de fidélité ou encore de transport depuis son écran d’accueil ou la page Vue d’aujourd’hui.

iCloud Keychain intègre la prise de notes

Beaucoup d’utilisateurs utilisent désormais le gestionnaire de mots de passe intégrés à iOS 15.4. Problème, celui-ci propose uniquement d’enregistrer les identifiants, alors que d’autres applications tierces comme LastPass ou Dashlane permettent d’ajouter des notes sur le site concerné. Enfin, Apple va également laisser cette possibilité dans iCloud Keychain avec la mise à jour 15.4.

iOS 15.4 améliore la compatibilité avec la manette Dualsense

Apple continue d’améliorer les fonctionnalités apparues avec iOS 14.5, puisque la prochaine mise à jour va également optimiser le support de la manette Dualsense de Sony. Un bout de code repéré par des développeurs permettra en effet de prendre pleinement parti des fonctionnalités de la manette de PS5, en ajoutant notamment le retour haptique sur les jeux en Remote Play.

Changez facilement le nom de domaine de votre adresse mail

Pour l’heure, il faut encore se rendre icloud.com pour modifier le nom de domaine de son adresse mail Apple. Mais cela va changer avec iOS 15.4, puisque cela pourra se faire directement dans les paramètres d’iCloud. Ainsi, il suffira de cliquer sur son identifiant Apple depuis les réglages, puis se rendre dans iCloud > iCloud Mail > Domaine de messagerie personnalisé.

Une meilleure gestion des notifications App Store

Pas toujours simple de s’y retrouver face à la foule de notifications de nos smartphones. Il arrive donc souvent que l’on désactive les alertes de certaines applications, et l’App Store en fait partie. Sur iOS 15.4, il sera possible de désactiver au choix les notifications liées aux mises à jour et celles des recommandations et promotions. Jusqu’à maintenant, il n’est pas possible de choisir, les utilisateurs sont obligés de tout éteindre d’un coup.

37 nouveaux emojis rejoignent les iPhone

La dernière grosse vague d’emoji sur iPhone remonte à iOS 14.5 (encore lui), et il est donc temps de remettre la bibliothèque à jour. En effet, les nouveaux emojis existent depuis avant le déploiement d’iOS 15. Apple aura donc attendu iOS 15.4 pour les proposer à ses utilisateurs. Au total, ce sont 37 nouveaux personnages qui apparaîtront dans le clavier des iPhone.

Installer des mises à jour avec les données mobiles

Traditionnellement, les constructeurs ne laissent pas les utilisateurs télécharger les dernières mises à jour sans être connecté à un réseau WiFi afin de limiter leur consommation de données mobiles. Toutefois, la bêta d’iOS 15.4 affiche une option « Utiliser les données mobiles pour télécharger » dans l’onglet de téléchargement des updates. De plus, sur son site web, Apple incite les utilisateurs à utiliser le WiFi pour installer des mises à jour, sous-entendant que les données mobiles sont une autre option viable.