Apple présente Studio Display, l’écran 5K ultime pour votre Mac à 1749 euros

À l'occasion de sa nouvelle keynote diffusée ce mardi 8 mars 2022, Apple a levé le voile sur un tout nouveau PC compacte surpuissant : le Mac Studio. Il s'accompagne notamment d'un tout nouvel écran, le Studio Display, un écran 5K de 27 pouces plutôt impressionnant.

Comme vous le savez peut-être, Apple a donné rendez-vous à la presse et à ses fans ce mardi 8 mars 2022 pour une toute nouvelle keynote. La marque à la pomme en a profité pour lever le voile sur plusieurs produits inédits, à commencer par l'iPhone SE 5G, son dernier milieu de gamme, sans oublier le M1 Ultra, son processeur le plus puissant jamais développé à ce jour.

En outre, la firme de Cupertino a également présenté le Mac Studio, un tout nouveau PC compact surpuissant qui se destinera avant tout aux utilisateurs exigeants habitués aux tâches particulièrement énergivores, comme le montage vidéo ou le développement 3D. Seulement, ce monstre de puissance avec ses 128 Go de mémoire unifiée n'arrive pas seul.

Il s'accompagne en effet d'un tout nouveau écran : le Studio Display. Présenté comme le partenaire idéal du Mac Studio, cette dalle Retina 27″ est compatible avec tous les autres Mac du marché. Capable d'offrir une définition en 5K, cet écran offre une luminosité de 600 nits, d'une gamme de couleurs P3 et prend en charge plus d'un milliard de couleurs. On retrouve évidemment la technologie propriétaire True Tone, qui adapte automatiquement la température des couleurs à l'écran selon votre environnement.

Studio Display, l'écran ultime d'Apple

Propulsé par une puce A13 Bionic, le Studio Display dispose également d'une caméra ultra grand-angle de 12 MP, celle-là même que l'on retrouve sur le nouveau iPad Air 5 présenté durant la keynote. La fonctionnalité Cadre Centré, qui permet de maintenir le cadre sur les sujets lors d'une conversation vidéo, est également de la partie. La partie audio n'est pas en reste, puisque l'écran d'Apple intègre un trio de micros de qualité Studio et un “système à six haut-parleurs haute fidélité jamais créé pour Mac”. Il se compose notamment de quatre woofers à annulation de force (pour des basses puissantes) et à deux tweeters (pour des médiums et des aigus nets et précis).

Bien entendu, le Studio Display embarque également une connectivité complète, avec trois USB Type-C et un port Thunderbolt. Dernière précision de la part d'Apple, l'utilisateur pourra s'il le désire brancher jusqu'à Studio Display à un MacBook Pro pour “créer un studio de montage ou d'animation puissant”. Bon, il faudra dépenser sans compter comme dit John Hammond.

Concernant le prix justement, le Studio Display sera disponible dès le 18 mars 2022 à partir de 1749 € dans sa version avec écran en verre standard, ou bien à 1999 € avec une dalle en verre nano-texturé, un matériau qui réduit fortement les reflets dans les lieux fortement éclairés. Il est également possible d'ajouter en option des support à inclinaison et à hauteur réglable ainsi qu'un kit de montage VESA.