iPhone : votre clavier saute des lettres quand vous écrivez vite ? Apple corrige enfin ce bug agaçant

iOS 26.4 est annoncée comme la mise à jour logicielle qui va permettre à Apple d’entrer vraiment dans l’ère de l’IA. Mais l’amélioration la plus attendue par de nombreux utilisateurs n’a rien à voir avec le Siri dopé à Gemini ou les nouveautés Apple Intelligence : cette version de l’OS va enfin corriger le bug le plus frustrant du clavier de l’iPhone.

Les publications sur Reddit qui opposent l’écosystème d’Apple et celui d’Android sont nombreuses. Soit les internautes hésitent à passer de l’un à l’autre et s’enquièrent auprès des Redditeurs des atouts de chacun, soit ils viennent naturellement partager leur expérience avec l’un et l’autre.

Et il existe un élément récurrent en faveur d’Android – qui est par ailleurs plutôt un argument contre Apple – : le clavier de l’iPhone, que d’aucuns considèrent comme défaillant. Mais il semblerait que la firme de Cupertino ait enfin trouvé une solution.

Apple va enfin apporter un correctif à son clavier buggé

iOS 26.4 : on a déjà parlé de cette future mise à jour dans nos colonnes comme celle qui précèdera iOS 27 – soit la version qui permettra la véritable entrée d'Apple dans l’ère de l’IA. Toutefois, l'entreprise ne mise pas que sur l'IA (et heureusement puisque le nouveau Siri dopé à Gemini pourrait ne pas être prêt pour son lancement) : iOS 26.4 devrait enfin corriger le bug le plus agaçant du clavier de l’iPhone.

C’est en tout cas ce que suggère la version finale de test d'iOS 26.4, la « Release Candidate », d’après le site Lifehacker. Ce document recense les ajouts apportés lors des dernières bêtas et parmi les améliorations figure la suivante : « Amélioration de la précision du clavier lors d'une saisie rapide. »

C’est une mention bienvenue, puisque les propriétaires d’iPhone déplorent l’instabilité du clavier de leur appareil, provoquant une saisie imprécise lorsqu’ils tapent trop rapidement – en tout cas pour le clavier, qui ignore certains caractères alors que l’animation de la touche s’est bien faite.

Les plaintes existent depuis un moment, mais elles se sont intensifiées depuis le déploiement d’iOS 26. Cette nouvelle laisse toutefois certains utilisateurs sceptiques quant à l’efficacité de ce correctif. Seule la sortie d’iOS 26.4 finira de les convaincre – ou pas. La firme de Cupertino n’a pas officialisé de date de lancement, mais l’existence de la Release Candidate suggère un déploiement prochain.