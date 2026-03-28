“Aucune attaque réussie de logiciels espions contre un appareil Apple” grâce à ce mode de sécurité disponible sur votre iPhone

Votre iPhone est doté d'un mode de sécurité qui n'a encore jamais été franchi par les pirates, annonce Apple. Mais l'activer a un coût important en termes d'expérience utilisateur.

En 2022, Apple dévoilait le mode Isolement pour ses appareils en même temps que les mises à jour logicielles iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Développé dans un contexte de méfiance envers les logiciels de surveillance, sous fond de scandale Pegasus, il promettait aux utilisateurs qui doivent protéger des données sensibles (informations industrielles, protection des sources…) de rendre les iPhone, iPad et Mac inviolables.

Et Apple a, semble-t-il, tenu parole. “Nous n'avons connaissance d'aucune attaque réussie de logiciels espions mercenaires contre un appareil Apple doté du mode Isolement”, a déclaré une porte-parole du groupe à TechCrunch. Des observateurs indépendants tendent à confirmer cette affirmation. Responsable du laboratoire de sécurité d'Amnesty International, Donncha Ó Cearbhaill rapporte “n'avoir vu aucune preuve qu'un iPhone ait été compromis avec succès par un logiciel espion mercenaire lorsque le mode Isolement était activé au moment de l'attaque”.

Le mode Isolement d'Apple pas encore pris à défaut

“Je pense qu'on peut affirmer sans risque que le mode Isolement est l'une des fonctionnalités de renforcement de la sécurité les plus agressives jamais proposées aux consommateurs”, ajoute Patrick Wardle, expert en cybersécurité. Il explique que la fonction, baptisée Lockdown Mode en anglais, neutralise des mécanismes de diffusion des logiciels espions et d'exploitation des vulnérabilités entiers. “Il bloque la plupart des types de pièces jointes et restreint les fonctionnalités de WebKit, représentant une réduction considérable de la surface d'attaque accessible à distance”, fait-il savoir.

Récemment, nous vous rapportions que le mode Isolement de l’iPhone avait résisté au FBI, incapable d'accéder aux données du mobile d'une journaliste du Washington Post, malgré un accès physique à l'appareil. Alors, faut-il absolument activer cette option sur son iPhone, son iPad ou son Mac ? Apple recommande d'y avoir recours uniquement si vous manipulez des données sensibles et que vous pouvez être la cible d'une tentative de piratage. Le mode Isolement empêche le bon fonctionnement de plusieurs options de base (pièces jointes des messages bloquées, SharePlay et Live Photos inaccessibles, navigation web limitée) et n'est pas prévu pour la majorité des utilisateurs.