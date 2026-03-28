“Aucune attaque réussie de logiciels espions contre un appareil Apple” grâce à ce mode de sécurité disponible sur votre iPhone

Votre iPhone est doté d'un mode de sécurité qui n'a encore jamais été franchi par les pirates, annonce Apple. Mais l'activer a un coût important en termes d'expérience utilisateur.

test apple iphone 16 plus
Crédit : Phonandroid

En 2022, Apple dévoilait le mode Isolement pour ses appareils en même temps que les mises à jour logicielles iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Développé dans un contexte de méfiance envers les logiciels de surveillance, sous fond de scandale Pegasus, il promettait aux utilisateurs qui doivent protéger des données sensibles (informations industrielles, protection des sources…) de rendre les iPhone, iPad et Mac inviolables.

Et Apple a, semble-t-il, tenu parole. “Nous n'avons connaissance d'aucune attaque réussie de logiciels espions mercenaires contre un appareil Apple doté du mode Isolement”, a déclaré une porte-parole du groupe à TechCrunch. Des observateurs indépendants tendent à confirmer cette affirmation. Responsable du laboratoire de sécurité d'Amnesty International, Donncha Ó Cearbhaill rapporte “n'avoir vu aucune preuve qu'un iPhone ait été compromis avec succès par un logiciel espion mercenaire lorsque le mode Isolement était activé au moment de l'attaque”.

Le mode Isolement d'Apple pas encore pris à défaut

“Je pense qu'on peut affirmer sans risque que le mode Isolement est l'une des fonctionnalités de renforcement de la sécurité les plus agressives jamais proposées aux consommateurs”, ajoute Patrick Wardle, expert en cybersécurité. Il explique que la fonction, baptisée Lockdown Mode en anglais, neutralise des mécanismes de diffusion des logiciels espions et d'exploitation des vulnérabilités entiers. “Il bloque la plupart des types de pièces jointes et restreint les fonctionnalités de WebKit, représentant une réduction considérable de la surface d'attaque accessible à distance”, fait-il savoir.

Récemment, nous vous rapportions que le mode Isolement de l’iPhone avait résisté au FBI, incapable d'accéder aux données du mobile d'une journaliste du Washington Post, malgré un accès physique à l'appareil. Alors, faut-il absolument activer cette option sur son iPhone, son iPad ou son Mac ? Apple recommande d'y avoir recours uniquement si vous manipulez des données sensibles et que vous pouvez être la cible d'une tentative de piratage. Le mode Isolement empêche le bon fonctionnement de plusieurs options de base (pièces jointes des messages bloquées, SharePlay et Live Photos inaccessibles, navigation web limitée) et n'est pas prévu pour la majorité des utilisateurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Rachat de SFR : le prix des abonnements mobile et internet pourrait grimper jusqu’à 25 %

Le retour à trois opérateurs télécoms en France, consécutif du futur rachat de SFR, pourrait entraîner une forte hausse du prix des abonnements. Le rachat de SFR n’est plus qu’une…

iOS 26.4 : le nouveau système de vérification de l’âge sur iPhone tourne au fiasco

La mise à jour iOS 26.4 pour l’iPhone a intégré un système de vérification de l’âge, devenu obligatoire au Royaume-Uni pour accéder à certains contenus. Et il cause bien des…

Test Apple MacBook Neo : « oui, j’ai un coeur d’iPhone, et alors ? »

Le 4 mars, Apple a jeté un pavé dans la mare en dévoilant le MacBook Neo, son nouvel ordinateur portable. Sa principale particularité : être vendu sous la barre des…

Ces paramètres cachés d’Android vont vous donner l’impression d’avoir un téléphone flambant neuf

Vous pensez que votre smartphone Android a fait son temps ? Attendez un peu avant de le changer. En effet, l’OS de Google embarque des options méconnues qui vous donneront…

Cette photo spectaculaire de la NASA révèle la supernova la plus ancienne jamais détectée sous un nouveau jour

Les progrès scientifiques et technologiques donnent naissance à des photos spectaculaires, mais leur intérêt n’est pas seulement esthétique : ces clichés permettent parfois de découvrir des caractéristiques demeurées jusque-là invisibles. C’est…

Bon plan Shark CryoGlow : le masque LED avec technologie rafraîchissante est à prix cassé, vite !

Avec le masque LED CryoGlow de Shark, vous allez pouvoir améliorer votre routine beauté et obtenir une peau plus saine et plus éclatante en seulement quelques semaines. En plus, le…

Incroyable mais vrai : les appels vidéo à la FaceTime entre smartphones Android et iPhone bientôt disponibles

Le nouveau standard de communication RCS 4.0 va permettre des appels vidéo natifs entre Android et iOS, de la même manière que fonctionne FaceTime sur iPhone. La GSM Association (GSMA)…

Ces pirates ont trouvé une astuce redoutable pour contourner les filtres anti-phishing

Contourner les filtres anti-spam sans déclencher la moindre alerte, c’est désormais possible. Des cybercriminels exploitent une plateforme de création d’applications reconnue pour piéger les utilisateurs de Microsoft 365. Et selon…

Bose QuietComfort Ultra : l’excellent casque est de retour à prix cassé, vite !

Pour fêter l’arrivée du printemps, Boulanger organise des ventes flash exceptionnelles. Si vous cherchez un excellent casque audio en promotion, ce bon plan est fait pour vous. Normalement en vente…

TCL lance une TV RGB mini-LED, mais ce n’est pas sa meilleure nouveauté

TCL présente enfin sa gamme 2026 de télévisions. Cinq modèles attirent davantage l’attention que les autres. Un modèle QD-mini LED. Trois modèles « SQD-mini LED ». Et un dernier modèle RGB mini-LED….

TV