Signal : le FBI retrouve des messages malgré la suppression de l’application, comment est-ce possible ?

Lors d'un procès, le FBI a pu présenter au tribunal des messages reçus sur Signal, alors que l'application n'était plus présente sur l'iPhone de la personne concernée. Il y a une raison toute bête à cela.

signal app smartphone
Crédits : 123RF

L'intérêt d'utiliser une application de messagerie comme Signal ou Telegram, c'est l'assurance que personne ne pourra lire ce que vous écrivez ou recevez. Enfin ça, c'est la théorie. Les échanges sont effectivement chiffrés de bout-en-bout, ce qui est aussi le cas sur WhatsApp ou Messenger par exemple. Autrement dit : même si quelqu'un les interceptent, il ne pourra pas en voir le contenu. Le problème, c'est que si les développeurs de ces services garantissent ce fonctionnement, il reste limité à l'appli elle-même.

Une personne inculpée pour actes de vandalisme et blessures sur agent l'a appris à ses dépends. Lors du procès, le FBI a apporté des preuves contre elle en dévoilant des messages reçus sur Signal. Cela étonne d'autant plus que l'application était alors absente de l'iPhone saisi, puisque désinstallée en amont de l'interpellation. On aurait donc tendance à penser que les échanges ont disparu avec elle. Dans ce cas précis, non.

Comment le FBI a pu retrouver des messages Signal effacés sur un iPhone

Ce n'est pas Signal qui est en cause, mais l'iPhone : “Nous avons appris que, sur les iPhone en particulier, si les paramètres de l'application Signal autorisent l'affichage des notifications et des aperçus de messages sur l'écran de verrouillage, l'iPhone stocke alors ces notifications et aperçus de messages dans la mémoire interne de l'appareil“, raconte l'une des personnes ayant assisté au procès. C'est là que les agents du gouvernement américains sont allés fouiller, avec succès.

Lire aussi – La police ne pourra pas lire vos conversations WhatsApp, Signal ou Telegram, le gouvernement a tranché

Notez que ce principe vaut pour toutes les messageries mobiles utilisées sur iPhone. Pour vraiment protéger vos conversations, il faut donc, si l'option existe, configurer l'application pour que les messages ne s'affichent pas dans les notifications. C'est possible sur Signal et d'autres. L'accusée aurait mieux fait d'utiliser le mode Isolement de l'iPhone, que même le FBI ne parvient pas à percer malgré ses efforts.

Source : 404 Media


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