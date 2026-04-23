Quoi de neuf en photo pour les prochains iPhone ? Voici sur quoi travaille Apple

Apple a prévu plusieurs nouveautés majeures en photo pour ses prochaines générations d'iPhone. Et l'innovation va commencer dès cette année avec l'ouverture variable de l'iPhone 18 Pro.

apple iphone 17 pro max test
Crédit : Phonandroid

Que nous réserve Apple pour encore améliorer l'expérience en photographie sur ses iPhone ? La firme préparerait plusieurs changements majeurs au cours des prochaines années, et nous avons déjà une idée assez précise de ce à quoi il faut s'attendre. Le leaker Digital Chat Station, réputé et qui dispose de sources auprès des fournisseurs et chaînes d'approvisionnement de la firme, révèle quatre grandes nouveautés à venir sur les smartphones d'Apple.

La première devrait faire son apparition d'ici à quelques mois : le capteur principal de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max devrait intégrer une ouverture variable. Ce n'est pas la première fois que cette information est rendue publique, la diversité des rapports provenant de sources sérieuses lui donne d'autant plus de crédit.

iPhone : des améliorations pour le grand-angle, le téléobjectif et l'ultra grand-angle

Laisser l'utilisateur régler l'ouverture du capteur, comme sur un appareil photo traditionnel, permet à la fois de maîtriser la capture de la lumière (fermer l'ouverture quand il y en a trop, l'ouvrir quand il en manque) et de jouer sur la profondeur de champ. À ce stade, on ne sait pas si plusieurs points d'ouverture fixes seront proposés, ou s'il sera possible de la contrôler de manière progressive, à l'aide du bouton Photo ou de l'interface d'iOS 27. Si l'ouverture variable est un succès sur les iPhone 18 Pro, la technologie devrait revenir sur les modèles suivants.

Digital Chat Station évoque ensuite trois autres évolutions de hardware, mais qui arriveraient sur d'autres générations d'iPhone.

  • Une nouvelle caméra principale : Apple envisagerait de passer à un capteur bien plus grand, d'une taille de 1/1,12″. Cela permettrait de faciliter la capture de la lumière, mais poserait des défis techniques en matière de design.
  • Un téléobjectif périscopique 200 MP : en 2028, celui qui pourrait s'appeler l'iPhone 20 embarquerait un téléobjectif périscopique à très haute définition de 200 MP. Une telle quantité de pixels peut être intéressante pour les fusionner ou pour recadrer les clichés et créer artificiellement d'autres distances focales, et donc offrir différents niveaux de zoom sans grande perte de détails.
  • Un ultra grand-angle avec technologie de stabilisation d'image optique améliorée.

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