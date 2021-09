Apple aurait déjà vendu 2 milliards d’iPhone depuis son lancement en 2007

Les iPhone font chaque année partie des smartphones les plus vendus au monde, et les expéditions d’Apple auraient récemment dépassé les deux milliards d’unités, depuis le lancement de la série en 2007.

Alors que les utilisateurs actifs d’iPhone seraient plus d’un milliard dans le monde selon les chiffres d’Apple, le géant américain aurait récemment vendu son 2 milliardième smartphone depuis le lancement du tout premier iPhone en 2007.

Selon un rapport d'Horace Dediu, d'Asymco, les États-Unis représenteraient 60 % de la part de marché d’Apple. Selon l’analyste et une étude de Sellcell, la réussite d’Apple s’expliquerait par un taux élevé d'abandon d'Android, puisque les utilisateurs d’iPhone sont plus fidèles. Par exemple, plus de 14 % des citoyens américains interrogés sont passés à l'iPhone au cours des deux dernières années.

L’iPhone 13 va booster les ventes d’Apple

Apple vend plus d’une centaine de millions d’iPhone par an, et les chiffres continuent d’augmenter. L’iPhone 12 de l’année dernière a été un véritable succès commercial, puisqu’il a fait d’Apple le leader de la 5G, très loin devant Samsung. Cependant, il faut rappeler que même si les iPhone se vendent très bien, Apple s’est récemment effondré à la 4e place du marché du smartphone, loin derrière Xiaomi.

Bien que les prix s’envolent jusqu’à 1839 euros, l’iPhone 13 semble suivre la même voie que son prédécesseur, puisque l’ouverture des précommandes n’a pas été de tout repos. En effet, les utilisateurs ont été confrontés à des ruptures de stock, à des délais à rallonge et le site d’Apple a même planté.

Apple peut également compter sur les ventes des modèles des générations précédentes, dont le prix a baissé après la sortie des iPhone 13. Les clients avec moins de moyens peuvent également se tourner vers l’iPhone SE 2020, le modèle « abordable » à 489 euros du fabricant américain. Actuellement, Apple propose le plus grand nombre de smartphones de son histoire, puisqu’on retrouve 24 références différentes en vente sur le site officiel. Cela comprend les différentes configurations de stockage des iPhone 13 Pro, des iPhone 13, des iPhone 12, de l’iPhone 11 et de l’iPhone SE. Les clients ont donc beaucoup de choix, ce qui devrait permettre de booster les ventes.

Crédit : Asymco