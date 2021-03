Les utilisateurs d’iPhone sont plus fidèles que ceux d’Android et ne veulent pas changer de smartphone

Selon une étude de SellCell, la fidélité à la marque Apple a atteint un niveau record parmi les propriétaires de smartphones. Ceux qui possèdent un iPhone seraient beaucoup plus susceptibles de rester chez Apple que de partir chez Android.

L'enquête a été menée par SellCell au début du mois de mars 2021, auprès de plus de 5 000 utilisateurs de smartphones. Elle révèle que 91,9% des propriétaires d'iPhone prévoient d'acheter un appareil de la même marque lorsqu’ils devront changer de smartphone. Il s’agit d’une augmentation de 1,4% par rapport à 2019.

En comparaison, SellCell indique que seuls 74 % des propriétaires de smartphones Samsung prévoient d'acheter un autre modèle Samsung, contre 85,7 % en 2019. Les utilisateurs d’Android ne sont eux aussi pas tous fidèles, puisqu’on sait d’après une autre étude de SellCell que 33% des utilisateurs Android envisagent de passer chez Apple.

Pourquoi les utilisateurs d’iPhone sont-ils plus fidèles ?

On sait que les utilisateurs d’iPhone sont généralement très attachés à l’image de la marque et à la simplicité d’utilisation d’iOS, mais d’autres raisons les empêchent d’aller voir ailleurs. Enfin, une autre étude de SellCell avait dévoilé qu’un smartphone Android perd plus de 75% de sa valeur en seulement deux ans, ce qui pourrait rebuter certains utilisateurs.

Selon SellCell, les propriétaires d'iPhone ont donné quatre raisons de rester fidèles à Apple. Tout d’abord, 65% de ceux-ci préfèrent l'iPhone ou n'ont jamais eu de problème avec. 21% ont déclaré être prisonniers de l'écosystème. En effet, si vous possédez par exemple déjà un MacBook Pro, il est moins avantageux de repasser sur Android. Enfin, 10% des utilisateurs pensent que passer d'iOS à Android est trop compliqué et 8 % préfèrent s'en tenir à ce qu'ils connaissent.

L'écosystème est un atout important pour les produits Apple, contrairement à ses concurrents sur Android. Alors que 64% des propriétaires de Samsung Galaxy sont également satisfaits de leurs smartphones, seuls 5% sont liés à l'écosystème Samsung.

Les propriétaires d'iPhone qui envisagent de passer à Android ont notamment évoqué à 38% qu’ils étaient attirés par les meilleures technologies que ces smartphones proposent. Il a par exemple été prouvé que les smartphones Android sont bien plus rapides sur la 5G que l’iPhone 12. De plus, 26,4% des sondés ont déclaré qu’ils préféraient le design des smartphones Android, et 12,9% ont répondu qu’ils considéraient que les smartphones Android offraient davantage de fonctionnalités.

Source : Sellcell